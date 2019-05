08:00 Uhr

Führte sie zu einer Brauerei? - Archäologen entdecken alte Wasserleitung in Illertissen

Archäologen haben in der Vöhlinstraße eine Entdeckung gemacht.

Vor den Bauarbeitern rückten Archäologen an. Was sie in der Vöhlinsstraße entdeckt haben.

Von Jens Carsten

Bevor die Bauarbeiten in der Vöhlinstraße begannen, untersuchte ein Archäologe den Untergrund. Wie berichtet waren auf einem Nachbargrundstücke die Überreste einer Bades aus der Römerzeit entdeckt worden. Weitere Teile dieser Anlage wurden unter der Vöhlinstraße zwar nicht entdeckt, sagt Bernd Hillmeyr, der im Rathaus für den Bereich Tiefbau verantwortlich ist. Allerdings sei der Gutachter bei den Grabungen auf Spuren einer alten Wasserleitung aus Holz gestoßen.

Früher hatten meist nur Brauereien eine eigene Wasserleitung

Wie alt diese genau ist, sei unklar. Sie dürfte aus der Zeit vor 1910 stammen, als das städtische Wasserleitungssystem in Betrieb ging. Möglicherweise handelt es sich um eine ehemalige Leitung zum Bräuhaus. In früheren Zeiten, als die Bürger ihr Wasser noch aus Brunnen schöpften, hatten Brauereien oft separate Wasserzufuhren, so Hillemeyr. Schließlich benötigten sie große Mengen Wasser. Auch die Nachfrage nach Bier war damals höher: Das alkoholhaltige Getränk galt aufgrund seiner Herstellung als weitgehend keimfrei – und damit als hygienischer als das Wasser mancher Brunnen. Der Archäologe habe den Fund der historischen Leitung dokumentiert, heißt es.

