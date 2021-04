Führungswechsel bei Reinigungsgerätehersteller Nilfisk in Bellenberg

Plus Der Reinigungsgerätehersteller Nilfisk aus Bellenberg bekommt einen neuen Senior General Manager. Der kennt das Unternehmen bereits gut.

Beim Bellenberger Unternehmen Nilfisk steht ein Wechsel an der Spitze an: Zum 1. Juni übernimmt Martin Führer, 49, die Position des Senior General Managers EMEA Central bei dem Reinigungsgerätehersteller. Der Neue kennt das Unternehmen bereits gut.

Damit tritt er die Nachfolge von Reinhard Mann an, der sich Ende Mai in den Ruhestand verabschieden wird. Das Unternehmen bezeichnet Martin Führer als ausgewiesenen Branchenprofi und Nilfisk-Kenner, dank seiner langjährigen Erfahrung als Country Manager Nilfisk Österreich und Vertriebsleiter für das deutsche Handelsgeschäft.

Martin Führer ist zum neuen Senior General Manager bei Nilfisk für die Region EMEA Central ernannt worden. Foto: Nilfisk

„Seine unternehmerische Weitsicht und herausragenden Management-Qualitäten haben bereits in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich zum Wachstum von Nilfisk beigetragen", so Steen Lindbo, Executive Vice President, Global Sales bei Nilfisk A/S in Dänemark. Nach Unternehmensangaben werde sich Martin Führer darauf konzentrieren, die Innovations- und Technologiekompetenz von Nilfisk weiter zu forcieren und somit in der „Digitalen Transformationsreise" der gesamten Branche neue Standards zu setzen.

Neuer Chef bei Nilfisk: Das sind seine Schwerpunkte

Martin Führer hatte in den vergangenen 15 Jahren verschiedene leitende Positionen in Vertrieb, Service und Marketing in mehreren Unternehmen inne, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Neben seiner ausgeprägten Wachstumsmentalität liegt ihm inspirierende Mitarbeiterführung besonders am Herzen. In diesem Zusammenhang stehe auch das Thema „Diversity" ganz oben auf seiner Agenda im Personalbereich. „Es ist eine erwiesene Tatsache, dass soziale, kulturelle und ethnische Vielfalt Organisationen zu einem höheren Leistungsniveau führt", so Martin Führer.

Bereits vor seinem Einstieg bei Nilfisk im Jahr 2014 bekleidete Martin Führer verschiedene leitende Positionen im internationalen Vertriebsgeschäft. Der gebürtige Wiener leitete nach Unternehmensangaben unter anderem bei Diversey das Sales- und Customer-Service-Team für Reinigungs-, Sanitär- und Hygienelösungen in Österreich und Slowenien. Der Vater zweier Töchter habe seinen MBA-Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie mehrere Management- und Sales-Ausbildungen absolviert. (AZ)

