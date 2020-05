Fünf neue Gesichter am Ratstisch in Kellmünz

Plus Der Kellmünzer Marktrat ist nach der Kommunalwahl neu aufgestellt. Auch die Sitze in den Ausschüssen wurden neu verteilt.

Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat sich entsprechend dem Wahlergebnis der zurückliegenden Kommunalwahlen neu formiert und die organisatorischen Weichen für die Gemeinderatsarbeit der nächsten sechs Jahre gestellt. Es gibt einige Veränderungen.

Der Zweite Bürgermeister wurde mehrheitlich gewählt

Zum Zweiten Bürgermeister wurde Helmut Rieder mehrheitlich gewählt. Rieder füllte dieses Amt auch schon während der zurückliegenden Amtsperiode aus. Den Vorschlag, einen Dritten Bürgermeister zu benennen, hat das Ratsgremium nicht befürwortet. Stattdessen wurde mit Manfred Funke ein weiterer Vertreter benannt, der nicht gewählt, sondern per Abstimmung ins Amt bestellt wurde.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Sitzung war auch die Vereidigung der fünf neuen Marktgemeinderatsmitglieder. Teresa Bürzle, Maximilian Funke, Monika Kling, Dominik Papst und Valentin Funke nahmen erstmals am Kellmünzer Ratstisch Platz, der aufgrund der Corona-Krise in der Aula der Grundschule stand.

Der finanzielle Verfügungsrahmen des Bürgermeisters wird diskutiert

Ersten Beratungsbedarf gab es für das neue Gremium hinsichtlich des finanziellen Verfügungsrahmens von Bürgermeister Michael Obst. Im Raum stand eine Erhöhung von 4000 Euro auf 6000 Euro pro Einzelfall. Es gab zwar Ratsstimmen, die dies befürworteten, zur Abstimmung kam das Thema letztlich aber nicht. Markträtin Teresa Bürzel meinte, dass man das Anliegen auf eine Klausurtagung vertagen sollte, bei der die Gemeindeordnung ohnehin diskutiert und überarbeitet werden soll. Das Ratsgremium schloss sich der Argumentation an.

Neu besetzt wurde der Rechnungsprüfungsausschuss, dem nun Valentin Funke, Monika Kling, Thomas Obermüller und Norbert Zucktriegel angehörten. Vorsitzender des Ausschusses wird Manfred Funke sein. Der Bauausschuss setzt sich aus den Ratsmitgliedern Christian Anders, Dominik Papst, Teresa Bürzle und Christian Kuhn zusammen.

So werden Vergaben zukünftig genehmigt

Neu formiert hat sich auch der Vergabeausschuss für den Bau der Sporthalle samt Multifunktionsraum, dem Christian Kuhn und Dominik Papst angehören werden. Mit Blick auf den Bau der Sporthalle verhält es sich so, dass Bürgermeister Obst Vergaben bis in Höhe von 10 000 Euro selbst zustimmen kann. Vergaben bis zu 50 000 Euro werden vom Vergabeausschuss genehmigt. Darüber hinaus gehende Vergabesummen müssen vom ganzen Markgemeinderatsgremium abgesegnet werden. Der Baubeginn für die Sporthalle soll in wenigen Wochen stattfinden.

In die VG-Versammlung werden die Ratsmitglieder Christian Saueressig und Norbert Zucktriegel entsandt. Im Abwasserzweckverband wird Kellmünz durch Maximilian Funke vertreten. Den Aufgabenbereich des Jugendbeauftragten wird Valentin Funke übernehmen. Zum Seniorenbeauftragten wurde Norbert Zucktriegel bestellt. Um die Belange der Markbücherei wird sich Christian Saueressig kümmern.

