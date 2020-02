vor 20 Min.

Für JU und ÖDP beginnt jetzt der Wahlkampf

Im Landkreis Neu-Ulm haben alle Unterstützerlisten genügend Stimmen bekommen, um am 15. März antreten zu dürfen. Im Unterallgäu hat es für einen Landratskandidaten nicht gereicht

Von Rebekka Jakob

Es dürften einige Sektkorken geknallt haben am Dienstag: An diesem Tag bekamen ÖDP, JU und die Sendener Bögge-Liste die offizielle Bestätigung, dass sie bei den Kommunalwahlen am 15. März mit ihren Listen und Kandidaten antreten dürfen. Die Arbeit für die Wahlkämpfer geht damit jetzt richtig los.

Ob es bei der JU im Landkreis die Leberkässemmeln waren, mit denen sie in Weißenhorn um Unterschriften für die Unterstützungsliste geworben haben (wir berichteten), oder vielleicht doch die Faschingskrapfen, die Mitglieder zuletzt in Neu-Ulm verteilten? Kreisvorsitzender Johann Deil glaubt, dass die konzertierte Aktion zum Erfolg geführt hat, mit der die Mitglieder in den vergangenen drei Wochen Stimmen gesammelt haben. „Dass wir dabei doppelt so viele Unterstützer gefunden haben wie nötig waren ist unglaublich, damit hätten wir wirklich nicht gerechnet.“

Jetzt erst gehe es für die JU richtig los mit dem Wahlkampf, sagt Johann Deil: „Wir sind gerade daran, unseren Flyer fertigzumachen und Plakate drucken zu lassen.“ Für die Junge Union ist die eigene Liste eine absolute Neuheit, bei früheren Wahlen hatten allenfalls einzelne JU-Vertreter auf Listen der CSU kandidiert. Deil sagt, dass die JU junge Kandidaten und damit auch junge Themen in die Kommunalpolitik einbringen wolle.

Ansprechen wollen die Kandidaten aber alle Generationen im Landkreis. Deswegen werde es demnächst nicht nur eine Wahlveranstaltung für Jungwähler geben, sondern beispielsweise auch einen Vorstoß in Sachen Regionalmarketing für den Landkreis.

Hoch erfreut über das Ergebnis der Unterstützungslisten ist auch ÖDP-Kreisvorsitzende Gabriela Schimmer-Göresz. Mit 725 gültigen Unterstützungsunterschriften sei auch hier das Erfordernis von 430 weit übererfüllt worden. Die ÖDP wertet dies als deutliches Signal dafür, dass es Bürgerinnen und Bürger im Landkreis gibt, die sich die Partei im nächsten Neu-Ulmer Kreistag wünschen. Die 70 Bewerber der ÖDP werden um Stimmen am 15. März werben. „Ziel ist die Fraktionsstärke“, so Schimmer-Göresz. „Wir freuen uns auf einen fairen Wahlkampf und im Erfolgsfall auf eine wertschätzende Zusammenarbeit mit allen Kreisräten, dem/der nächste/n Landrat/Landrätin sowie der Verwaltung“, schreibt Schimmer-Göresz in einer Pressemitteilung. Dass die ÖDP auf dem Stimmzettel an letzter Stelle mit der Ordnungszahl neun erscheinen werde, nimmt die Kreisvorsitzende sportlich. „Ganz nach dem biblischen Motto, wonach die Letzten die Ersten sein werden.“

Nach der Zulassung der Wahlvorschläge stehen auch die Kandidaten für die Posten der Bürgermeister und der Landräte fest – eine Übersicht über die Bürgermeisterkandidaten im Kreis Neu-Ulm finden Sie heute auf Seite 34, die Kandidaten in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen stellen wir auf Seite 38 vor.

Im Landkreis Unterallgäu stehen nach der Sitzung des Wahlausschusses für die Landratswahlen vier Bewerber fest: Rainer Schaal (CSU), Daniel Pflügl (Grüne), Michael Helfert (SPD) und Alex Eder (Freie Wähler) können antreten für die Wahl des Nachfolgers von Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler), der sich nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl stellt.

Nicht gereicht hat es für Jürgen Konrad von der Unabhängigen Allgäuliste. Die für die Zulassung zur Wahl erforderlichen 385 Unterstützerunterschriften aus den Unterallgäuer Gemeinden kamen mit 202 gültigen Unterschriften nicht zusammen. Die Unterschriften wären in diesem Fall erforderlich gewesen, da es sich bei der Unabhängigen Allgäuliste um eine neue Wählergruppe handelt.

Themen folgen