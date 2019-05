vor 17 Min.

Für ihn sind Menschen nicht nur eine Quote

Friedrich Spang, Leiter der Caritas-Einrichtungen in Vöhringen und Illertissen, geht nach 30 Jahren in den Ruhestand.

Friedrich Spang war Verwaltungschef der Caritas-Centren Vöhringen und Illertissen. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Von Ursula Katharina Balken

Wer Friedrich Spang begegnet, könnte auf den ersten Blick meinen, dass er mit seinem üppigen Haarschopf, mit der ausgefallenen modernen Brille und seiner individuellen Kleidung ein Freund der schönen Künste ist. Vielleicht ein Maler oder gar Schriftsteller? Aber weit gefehlt. Denn Friedrich Spang war rund 30 Jahre lang in den Caritas-Centren Vöhringen und Illertissen der Herr der Zahlen und Bilanzen. Jetzt geht er in den Ruhestand und nimmt zahlreiche Erinnerungen mit nach Hause.

Spang ist gelernter Bankkaufmann und bewarb sich bei der Caritas als Buchhalter. Träger der beiden Caritas-Centren war damals noch der Caritasverein Illertissen. Der damalige Vorsitzende Pfarrer Josef Hochenauer führte das Vorstellungsgespräch. „Aber die Fragen über die Vergütung meiner Tätigkeit waren nicht auf einen Nenner zu bringen“, erinnert sich Spang heute. Er ging in die Industrie. Aber nicht lange. Denn nur wenige Monate nach dem Vorstellungsgespräch erreichte ihn ein Anruf von Hochenauer, der sich noch sehr gut an die erste Kontaktaufnahme mit Spang erinnerte.

Die Caritas suchte einen Zentrums-Leiter für die beiden Einrichtungen in Vöhringen und Illertissen und der Geistliche fragte bei Spang nach, ob noch Interesse bestehe. „Das war bei mir durchaus der Fall und ich bewarb mich.“ Und plötzlich standen zwei Kandidaten zur Auswahl. Guido Mayer war Spezialist in der Pflege, während die Welt der Zahlen Sache von Friederich Spang war. Die Caritas fällte eine weise Entscheidung: Beide Bewerber wurden angenommen. Mayer war für die Qualität der Pflege zuständig, Spang für alles, was mit der Verwaltung zusammenhing: also Finanzverwaltung, Pflegekostenberechnungen, Buchhaltung, Haushaltspläne und unter anderem auch das Erstellen der Bilanzen.

Spangs Aufgabenfeld war sehr umfangreich

Das Aufgabenfeld in der gesamten Einrichtung war für Spang sehr umfangreich. Es ging um Pflegesätze, die für beide Häuser immer wieder neu ausgehandelt werden mussten. Außerdem war er zuständig für die Sozialstation, die dann später Schwester Sandra Bürstlinger als Pflegedienstleiterin übernahm. Spang wollte sich auch in Sachen Pflege weiterbilden und besuchte einen zweijährigen Kurs für Leiter von sozialen Einrichtungen.

„Ich lernte mehr über Personalführung, wie wird die Pflege kalkuliert und machte mich fit in allen Gesetzen, die mit Pflege zu tun hatten. Für mich war es ein ständiges Lernen.“

Die Zeiten, in denen auf jedem Schreibtisch in der Verwaltung ein Computer stand, waren noch weit entfernt. „Man stelle sich vor, es gab für die zwei Häuser einen PC, der für die Lohnabrechnung, Buchhaltung und Bewohner-Abrechnung eingesetzt wurde. Das war das Ressort von Brunhilde Schultes, deren Kenntnisse ich heute noch nach ihrer Pensionierung bewundere.“ Heute sind Computer und Tablets eine Selbstverständlichkeit, die Pflegekräfte benötigen die modernen Kommunikationsmittel beispielsweise um ihre Arbeit zu protokollieren.

Spang ist stolz auf den Vöhringer Seniorenbeirat

Spang erinnert sich gerne daran, wie er die Aufnahmegespräche mit den Menschen führte, die im Heim ihren Lebensabend verbringen wollten. „Das habe ich gern gemacht. Heute muss ich mich mit den Kostenträgern wie Krankenkassen und Sozialämtern auseinandersetzen, damit wir an das Geld kommen, das uns zusteht.“ Spang stellt kritisch fest, dass Gespräche auf Augenhöhe mit Vertretern der Kostenträgern nicht mehr möglich seien, „die haben jetzt das Sagen.“

Stolz ist Spang auf die Einrichtung eines Seniorenbeirates, der sich aus Mitgliedern von Vöhringer Vereinen und Verbänden zusammensetzt. „Da sind der Frauenbund, der Arbeiter-Samariterbund, Kolping, die KAB, die evangelische und katholische Kirchengemeinde, der Arbeitskreis für Menschen mit Behinderungen und auch die Stadt zu nennen“, sagt Spang.

Ein Thema, in dem die Caritas ganz klare Fronten absteckt, sind Patientenverfügungen. Wenn fest geschrieben ist, dass ein zukünftiger Hausbewohner keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünscht und man ihn im schlimmsten Fall von den medizinischen Geräten trennen soll, kann er nicht aufgenommen werden. „Denn das widerspricht unserem Leitbild, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das mag hart klingen, aber als christliches Haus kann man nicht erwarten, dass unter diesem Dach irgendwo ein Stecker gezogen wird.“ Nach 30 Jahren lässt Friedrich Spang sein bisheriges Arbeitsfeld hinter sich. Eine der wichtigsten Erfahrungen, die er in seinem Berufsleben gemacht hat, liegt darin, die Würde des Menschen mit all seiner Gebrechlichkeit zu bewahren, „denn der Mensch steht immer im Mittelpunkt.“

