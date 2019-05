08:00 Uhr

Fußball: Bellenberg sucht die künftigen Dorfmeister

In Bellenberg stehen die Dorfmeisterschaften an.

In Bellenberg steht ein Wochenende voll Sport und Musik an. Was vom 12. bis 14. Juli geboten ist.

Der Fußballverein Bellenberg veranstaltet im Rahmen der der Raiffeisen-Sport- und Festtage am 12. und 13. Juli die 31. Dorfmeisterschaften und das 13. Elferturnier für jedermann.

Beim Elferturnier dürfen alle, egal wie alt sie sind oder woher sie kommen, mitspielen. Bei den Dorfmeisterschaften gibt es heuer wegen rückläufigen Interesses keine Damen-Teams. Die Damen sind aber in den Herrenmannschaften willkommen. Auch bei diesen gibt es Änderungen: Heuer dürfen drei Aktive (bisher zwei) mitspielen, wobei als Aktiver zählt, wer zwischen 18 (bisher 16) und 40 Jahre alt ist. Das Mindestalter allgemein beträgt weiterhin 16 Jahre. Die Teams müssen wieder in irgendeiner Beziehung zu Bellenberg stehen. Auf die Sieger warten lukrative Preise.

Vieles ist während der Dorfmeisterschaften geboten

Was wann ansteht – hier ein Überblick:

Freitag, 12. Juli: Ab 17 Uhr Elfmeterturnier. Für Spieler freier Eintritt zur Beach-Beats-Party mit DJ Sancho.

Samstag, 13. Juli: Von 9 bis 12 Uhr Jugendturniere, sodann die Dorfmeisterschaften. Zeltöffnung ist um 17 Uhr, um 18 Uhr spielen die „Brandenburger 8“, ab 21 Uhr lösen die Dorfrocker ab.

Sonntag, 14. Juli: Von 9 bis 17 Uhr Jugendturniere. Zugleich im Festzelt um 9.30 Gottesdienst, anschließend Frühschoppen mit der Blaskapelle Bellenberg bis 14 Uhr, ab 15 Uhr übernimmt die „Sommertour Band“ aus Vöhringen.

Anmeldeschluss: Für beide Turniere kann man sich bis Sonntag, 23. Juni, anmelden unter der Adresse: freizeitturnier@fv-bellenberg.de oder alois.renz@freenet.de..

Vorverkauf: Tickets für die Dorfrocker gibt es in Illertissen bei „Buch&Musik“, Raiffeisenbank Bellenberg, Sportgaststätte, ab Juni im Rathaus, online: tickets@fv-bellenberg.de und an der Abendkasse.

