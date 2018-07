vor 45 Min.

Fußballer messen sich zum 30. Mal

In Bellenberg findet die Dorfmeisterschaft statt

Der Fußballverein (FV) Bellenberg veranstaltet dieses Jahr zum 30. Mal die Dorfmeisterschaften. Von Freitagabend, 27., bis Samstag, 28. Juli, geht es auf dem Sportplatz rund. Am Freitag beginnt um 18 Uhr das zwölfte Elferturnier für jedermann. Dabei können alle mitspielen. „Egal wie alt sie sind oder woher sie kommen“, sagt Alois Renz, Zweiter Vorsitzender des FV Bellenberg. Er gibt über die Turnierbedingungen Auskunft. Den Teilnehmern winken Preise.

Am Samstag geht es gegen 13 Uhr weiter mit den Dorfmeisterschaften. Sie finden zum 30. Mal statt. Sollten sich noch genügend Fußballerinnen melden, wird auch wieder eine Damen-Dorfmeisterschaft ausgespielt. Bei den Damen dürfen maximal drei Aktive mitwirken, während es bei den Herren wie bisher bei zwei Aktiven bleibt. Zur Planung der Abläufe sollen sich Interessierte möglichst bald anmelden.

Umrahmt werden die Wettbewerbe wieder mit der Beach Party am Freitag nach dem Elferturnier sowie einem Sommernachtsfest im Anschluss an die Dorfmeisterschaften. Bei letzterem Fest sind Gäste in Trachtenkleidung willkommen. Es wird von der Musikkapelle Bellenberg umrahmt und findet bei jeder Witterung statt. Ein großes Zelt bietet bei Regen Unterschlupf. (lor)

Anmeldungen an Alois Renz, Altes Wasserwerk 7, 89287 Bellenberg, oder per E-Mail an alois.renz@freenet.de.

