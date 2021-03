vor 47 Min.

Fußgänger in Vöhringen angefahren: Mann fährt einfach weiter

Ein Unbekannter hat in Vöhringen einen 27-Jährigen angefahren. Der Mann stoppte sein Auto kurz darauf - allerdings nicht, um sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen in Vöhringen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2 Uhr wartete ein 27-Jähriger im Bereich des überdachten Kellereingangs einer Schule in der Blumenstraße. Ein weißer Kleinwagen kam aus westlicher Richtung angefahren, erfasste den Mann am rechten Fuß und verletzte ihn leicht.

Autofahrer fährt Fußgänger an: Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, hielt allerdings kurz nach der Kollision an, um etwas zu entladen, so die Polizei. So konnte der 27-Jährige Kontakt zu dem Unfallverursacher aufnehmen. Nach einer kurzen Diskussion fuhr der Mann jedoch erneut davon, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Verletzte konnte sich lediglich einen Teil des Kennzeichens am Auto merken. Deshalb dauern die Ermittlungen der Polizei Illertissen noch an. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07303/9651-0 erbeten. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen