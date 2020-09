vor 39 Min.

G wie Gedankenchaos: Eine Mutter aus Au schreibt ein Corona-Tagebuch

Tina Kölbl aus Au hat ein Pandemie-Tagebuch verfasst : „Corona in my head – from A to Z“. Es half ihr während der Beschränkungen und soll Menschen inspirieren.

Von Anna Katharina Schmid

Die Seiten sind voll mit Bildern, Ausschnitten aus Zeitungsartikeln und Zitaten. Tina Kölbl blättert in den Erinnerungen, die sie seit Ende März zusammengetragen hat. Bei einer Stelle hält sie inne. „Das war eine emotionale Zeit“, sagt sie und tippt auf den Titel „M wie Muse“. In dem grauen Notizbuch sammelte Kölbl alles, was sie bewegte, und schrieb ihre Gedanken dazu auf. Spontan hangelte sie sich bei ihrem Vorhaben am Alphabet entlang, von „A wie Anfang“ bis „Z wie Ziel“. Es soll Menschen inspirieren, es ihr gleich zu tun.

Vor allem die Schulschließungen setzten der Mutter aus Au zu

Wie viele andere habe die 44-Jährige aus Au die schnellen Einschränkungen nicht kommen sehen. Vor allem die landesweiten Schulschließungen am 13. März entsetzten die Mutter von zwei Mädchen. Ihre Verwirrung und Sorgen hielt sie in einem Notizbuch fest und ließ ihren Gedanken dabei freien Lauf. „Das hat mir unheimlich geholfen“, sagt Kölbl. Das Thema Corona zieht sich durch die bunten Seiten. Die 44-Jährige schreibt über Musik, ihre Familie, Geburtstage, Politik. Zwischen die Texte klebt sie Fotos aus WhatsApp-Verläufen und von Geburtstagsfeiern ohne Gäste.

„Es tut gut, meine Gedanken in schriftlicher Form festzuhalten und zu sortieren“, sagt Kölbl. Sie ist überzeugt, dass es vielen Menschen hilft, bewusst in sich zu gehen. „Ob man betet, meditiert oder einfach auf dem Sofa sitzt und die Gedanken schweifen lässt“, sagt Kölbl, die in Teilzeit als Floristin arbeitet. Ihr verhalf das Schreiben zu einem Gefühl innerer Freiheit, als die Freiheit im Außen abnahm.

Einige der Corona-Einschränkungen sieht Tina Kölbl kritisch

Einige der Einschränkungen sieht die zweifache Mutter kritisch. Das behandelte sie in ihrem Tagebuch: „Ich bin kein Quertreiber, [...] vielleicht ein Querdenker“, schrieb sie am 24. April. Offene und auch kontroverse Diskussionen sind ihr wichtig, es dürften keine Meinungen unter den Tisch fallen.

Ihre Töchter drängten sie, ihr Werk zu veröffentlichen. Doch wie es mit ihrem Tagebuch weitergeht, weiß die 44-Jährige nicht. Aber neue Ideen hat sie viele. Darüber hinaus steigen die Fallzahlen, die Entspannung der vergangenen Wochen bröckelt – Corona bringt sich in die Gedanken zurück: „Ich habe schon das zweite Tagebuch angefangen“, sagt Kölbl und schmunzelt.

