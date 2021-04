23:04 Uhr

GNTM-Aus: In Folge 13 ist für Ana Schluss

Dieser wackelige Laufsteg war der letzte Catwalk für Ana bei Germany's Next Topmodel.

Plus Sowohl Shooting als auch Elimination-Walk sind diese Woche bei Germany's Next Topmodel besondere Herausforderungen.

Von Franziska Wolfinger

Zwei krasse Herausforderungen warteten in Folge 13 auf die verbliebenen neun Topmodel-Anwärterinnen. Nach dem Nacktwalk - Premiere am Staffelanfang - folgte nun doch noch das berüchtigte Nackshooting. Auf dem Laufsteg wurde es diese Woche wackelig und hoch. Warum es für Ana am Ende der Folge nicht gereicht hat.

