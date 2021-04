29.04.2021

GNTM-Aus: In Folge 13 ist für Ana aus Nersingen Schluss

Dieser wackelige Laufsteg war der letzte Catwalk für Ana bei Germany's Next Topmodel.

Plus Sowohl Shooting als auch Elimination-Walk sind diese Woche bei Germany's Next Topmodel besondere Herausforderungen. Für Ana aus Nersingen hat es nicht mehr gereicht.

Von Franziska Wolfinger

Zwei krasse Herausforderungen warteten in Folge 13 auf die verbliebenen neun Topmodel-Anwärterinnen. Nach dem Nacktwalk - Premiere am Staffelanfang - folgte nun doch noch das berüchtigte Nackshooting. Auf dem Laufsteg wurde es diese Woche wackelig und hoch. Warum es für Ana am Ende der Folge nicht gereicht hat.

