vor 19 Min.

GNTM-Folge 13: Fliegt Ana aus Nersingen jetzt raus?

Plus Ana Martinovic aus dem Kreis Neu-Ulm zeigte bei Germany's Next Topmodel immer wieder starke Leistungen. Nun könnte ihr Castingshow-Abenteuer aber enden.

Von Maximilian Sonntag

Die Zahl 13 gilt in manchen Kulturkreisen als Unglückszahl. So verzichten beispielsweise bestimmte Airlines in ihren Flugzeugen auf eine Sitzreihe mit dieser Nummer. Ebenso gibt es Hochhäuser in denen das 13. Stockwerk fehlt. Nun steht am kommenden Donnerstag die 13. Folge der diesjährigen Germany's Next Topmodel Staffel an. Ob dies für Ana Martinovic aus Nersingen-Leibi ein schlechtes Omen ist und die 20-jährige BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm die Castingshow verlassen muss? Es gibt Hinweise, die unsere Redaktion erreicht haben, das dem so sein könnte.

Themen folgen