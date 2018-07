17:01 Uhr

Gab es einen Umweltfrevel in Altenstadt?

So sah es nach dem vermeintlichen Umweltfrevel am Damm des Illerkanals in Altenstadt aus. Vorher wuchsen dort noch verschiedene Gräser und Blumen.

Ein Anlieger beschwerte sich, weil einige Wiesen am Damm des Illerkanals gemäht wurden. Was dahintersteckt.

Von Jonathan Mayer

Wer hat die Wiesen entlang des Illerkanals in Altenstadt abgemäht? Und vor allem, wieso? Diese Fragen beschäftigen Norbert Baumgärtner. Er ist Anlieger, geht seiner eigenen Aussage nach regelmäßig am Damm spazieren, und ist „Naturfreund“. Über die abgemähten Wiesen südlich der Oberbalzheimer Straße ist der 67-Jährige sehr verärgert.

„Das ist viel zu früh im Jahr. Dort darf man noch nicht mähen“, sagt er. Denn dadurch hätten viele Insekten und Bodenbrüter, die dort nisteten, ihr Heim und ihre Lebensgrundlage verloren. Baumgärtner spricht von einem „Umweltfrevel“. Er fühlt sich an den Vorfall in Ulm erinnert, als vergangene Woche Arbeiter der Stadt bei Heckenarbeiten Vogelneste freilegten und die Küken damit gefährdeten. Baumgärtner findet: „Für die Mahd war es viel zu früh, das sollte man erst im Oktober machen.“ Für das Abmähen der Wiesen habe es keinen Grund gegeben. „Das war eine hirnlose Tätigkeit. Was soll der Quatsch?“, fragt er sich.

Doch aus welchem Grund wurde dort überhaupt gemäht? Auf Nachfrage beim Landratsamt in Neu-Ulm gibt es eine knappe Antwort. Michael Angerer, Leiter des Fachbereichs für Naturschutz und Landschaftsplanung, sagt: „Das ist Teil der Unterhaltungsarbeiten für den Damm.“ Denn auch die Wiesen jenseits des Feldweges seien noch Teil des Gebildes, genauer des Dammfußes. Angerer verweist auf den Pflegeplan, der im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz und der Unteren Iller AG, die dort ein Kraftwerk betreibt, entwickelt worden sei.

Die Sorgen Baumgärtners, dass im Gras Bodenbrüter leben, entschärft er: „Dort brüten keine Vögel.“ Im Zuge der Planung für das Pflegekonzept habe man die Wiesen und Sträucher genau untersucht und den Tierbestand festgestellt. „Bodenbrüter haben wir dort nicht gefunden.“

Den Vorwurf, dass zu früh gemäht wurde, weißt Angerer ebenfalls zurück. Im Pflegekonzept sei festgehalten, wo und wann das Gras gekürzt werden muss. „In dem Fall war es einfach so weit.“ Negative Folgen für die Natur habe das nicht. „Die Pflanzen schieben ja nach. Im September oder Oktober blüht es an der Stelle nochmals.“

War es also doch kein Umweltfrevel? Bei der Unteren Iller AG, die das Kraftwerk am Illerkanal betreibt, ist Ähnliches zu erfahren, wie beim Landratsamt. Werksleiter Ulrich Dambacher erklärt: „Entlang des Dammes muss regelmäßig gemäht werden.“ Der Pflegeplan sehe das so vor. Und die Mäharbeiten verfolgen einen Sinn: Sie sollen verhindern, dass der Bewuchs am Damm verholzt und tiefe Wurzeln schlägt. Denn das könnte ihn schwächen und irgendwann zu einem Dammbruch führen. Und das gelte nun mal ebenso für den Dammfuß wie für den Rest des Gebildes.

Zudem sehe der Pflegeplan vor, dass Tiere und Pflanzen in dem Gebiet geschützt werden. „Wir achten dort besonders auf die Flora und Fauna“, so Dambacher. Dafür arbeite man sogar mit drei verschiedenen Experten zusammen. Dambacher sagt: „Wir müssten das nicht machen. Aber wir wollen den Anwohnern entgegenkommen.“

