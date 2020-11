vor 33 Min.

Gahr-Stiftung Illertissen: Kein Kind soll an Weihnachten leer ausgehen

Plus Die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung in Illertissen möchte wieder benachteiligte Buben und Mädchen beschenken. Sie können sich im Pfarrbüro einen Gutschein abholen.

Von Regina Langhans

Zum vierten Mal möchte die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung in Illertissen finanziell benachteiligte Kinder zu Weihnachten mit einem Gutschein vom V-Markt Illertissen beschenken. Angesprochen fühlen dürfen sich alle Jugendlichen aus bedürftigen Familien bis zum 18. Lebensjahr, ganz unabhängig von ihrer Konfession oder ihrem Wohnort.

Die Stiftung von Johann und Rita Gahr will Kindern Wünsche zu Weihnachten erfüllen

Die Vorfreude auf Geschenke an Weihnachten oder einen Wunschzettel zu schreiben und auf dessen Erfüllung zu hoffen, das ist nicht in allen Familien eine Selbstverständlichkeit, weiß Johanna Roth, Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaften Illertissen und Altenstadt. In solchen Fällen könne die Johann-und Rita-Gahr-Stiftung, die in der Verwaltung der katholischen Kirchenstiftung St. Martin in Illertissen liegt, einspringen.

Das Abholen der Gutscheine im Pfarrbüro beginnt am Montag, 30. November, und endet am Freitag, 11. Dezember. Wobei Folgendes mitzubringen ist: eine Kopie des Bedürftigkeitsnachweises und eine vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Datenschutzerklärung, wofür das Formular im Pfarrbüro St. Martin in Illertissen am besten vorab abgeholt werden soll.

Die Kinder erhalten einen Gutschein im Wert von 25 Euro

Gegen die Vorlage beider Unterlagen erhalten die Kinder dann im Pfarrbüro einen Gutschein im Wert von 25 Euro für den V-Markt. Damit können sie sich zwischen dem 1. und 24. Dezember einen Weihnachtswunsch aus dem vorbereiteten Geschenkeregal der Gahr-Stiftung oder in der Spielwarenabteilung erfüllen. Das Geschenk wird im Markt eingepackt und kann für Weihnachten mitgenommen werden.

Im vorigen Jahr machten 160 Kinder von dem Angebot Gebrauch und konnten sich so ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Schon zu Lebzeiten sei es dem Ehepaar Gahr ein großes Bedürfnis gewesen, Kindern in aller Welt zu helfen, informiert Pfarrer Andreas Specker. Die Gahr-Stiftung wurde 2014 gegründet und liegt seit 2017 in der Verantwortung der Kirchenstiftung St. Martin. Das Pfarrbüro hat Montag bis Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet sowie Montag und Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch:

Themen folgen