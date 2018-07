vor 37 Min.

Ganz Carnac ist aus dem Häuschen

Wie der WM-Titel in den Partnerkommunen von Illertissen und Babenhausen gefeiert wurde.

Die Franzosen sind Fußballweltmeister und ihre Freude scheint keine Grenzen zu kennen: Es wird kräftig gefeiert, auch in der Illertisser Partnerstadt Carnac und in Argentré, das mit Babenhausen verbunden ist.

In Carnac waren die Menschen Sonntagabend in Gruppen unterwegs, um zu feiern: Privat, am Strand und in Bars, die im Freien Bildschirme aufgestellt hatten, wie Partnerschaftspräsidentin Marie-Claire Ézan mitteilt. Großveranstaltungen am Strand habe es keine gegeben, da diese aktuell wegen der Terrorgefahr nur unter großem Polizeischutz stattfinden könnten. „Das wäre zu teuer“, so Ézan. Dennoch sei die Stimmung nicht zu toppen gewesen. Da Versammlungen in Frankreich in jüngerer Zeit vor allem nach Anschlägen stattgefunden hätten, würden die Franzosen nun um so erleichterter feiern. Alles trage jetzt die Nationalfarben Blau, Weiß und Rot – als Schminke, Kleidung oder gar Perücke. Ézan zum WM-Finale: „Am Ende war die Anspannung immens. Nun ist es bewegend zu sehen, mit welch tiefer Freude die ganze Nation feiert.“

Annie Gouriot aus Carnac berichtet, dass der Jubel sogar im Haus unüberhörbar war. „Die Autos hupten unentwegt, dazwischen gab es immer wieder Freudenrufe.

„Dieser Sieg ist gigantisch“, sagt auch Christian Lefort, Bürgermeister in Argentré, einem Ort im Loire-Gebiet. Ein Barbesitzer hatte die Türen geöffnet, sodass sich 200 Gäste versammeln konnten – im Gefühl großer Zusammengehörigkeit, wie Lefort schildert. Am Ende gab es Freibier für alle, es sei „das Fest schlechthin“ gewesen, sagt der Bürgermeister. „Jeder strahlte vor gemeinsamen Glücks.“ (lor)

Themen Folgen