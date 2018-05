12:00 Uhr

Garagen direkt am Wald

Kellmünzer Gewerbegebiet wird bis zu den Bäumen ausgeweitet.

Von Armin Schmid

Bis Ende des Jahres soll der Bebauungsplan für die Erweiterung des Kellmünzer Gewerbegebiets Kälberweide Nord-Ost Teil II in trockenen Tüchern sein. Dies ist das Ergebnis der vergangenen Marktgemeinderatssitzung. Eine Änderung der Flächennutzungsplanung ist nicht erforderlich, hieß es.

Der Bebauungsplan soll in der Grundkonzeption an die Bauleitlinien des bestehenden Gewerbegebiets angelehnt werden. Damit die bestmögliche Nutzung der Fläche erreicht wird, soll die Waldabstandsfläche für Lagerflächen nutzbar gemacht werden. Und Nebengebäude und Garagen sollen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden dürfen. Das heißt: Folglich könnten Nebengebäude und Garagen also innerhalb des Abstandes zwischen Gewerbeflächen und Wald entstehen.

Die Räte sprachen sich hingegen gegen eine Anhebung der Schallpegel aus. Rat Christian Saueressig meinte, dass eine solche Anhebung der Lärmbelastung gar nicht gehe, schließlich seien Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe. Rat Thomas Obermüller vertrat die Ansicht, dass mit der Bauleitplanung noch abgewartet werden sollte. Es sei noch nicht klar, wer die Grundstücke kaufen wird oder wie die einzelnen Parzellen und die Erschließungsstraße eingeplant werden. Er meinte, dass man den Bebauungsplan auch noch angehen könne, sobald die Gewerbeflächen verkauft seien. „Die drei oder vier Monate Bearbeitungszeit haben wir nach dem Verkauf auch noch.“Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass es schon erste Interessenten für die rund 1,7 Hektar großen Gewerbeflächen gibt. Auch Ratsmitglied Christian Kuhn meinte, die Planung müsse vermutlich wieder abgeändert werden, sobald die Investoren bekannt seien. Eine Änderung des Bebauungsplans kann schnell einige Tausend Euro kosten. Vergnügungsstätten sollen im neuen Gewerbegebiet zugelassen werden. Darunter würde ein Casino oder eine Diskothek fallen. Bordelle sollen laut Bürgermeister hingegen nicht erlaubt werden. Marktrat Gerhard Steur war dagegen, solche Vergnügungsstätten in dem Kellmünzer Bereich zuzulassen. Die Mehrheit der Räte sprach sich jedoch dafür aus – bei einem Abstimmungsergebnis von 3:6 Stimmen. Außerdem wurde die zulässige Gebäudehöhe angehoben: Im neuen Abschnitt sollen statt 12,5 Meter nun 15 Meter hohe Gebäude zulässig sein. Die Räte einigten sich einstimmig darauf, mit dem Vorentwurf in die erste, öffentliche Auslegung zu gehen. Dann wisse man zumindest, was im Rücklauf für Bedenken der Behörden zurückkommen, hieß es.

Themen Folgen