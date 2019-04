12:03 Uhr

Garten-Deko-Dieb schlägt erneut zu

Seit Wochen treibt ein Dieb in Gärten in Illertissen sein Unwesen. Nun gibt es einen weiteren Fall.

Seit Wochen treibt ein Dieb in Gärten in Illertissen sein Unwesen. Nun gibt es einen weiteren Fall. Die Polizei sucht dringend Hinweise.

Von Jens Carsten

Er streift nachts durch die Gärten in Illertissen und Umgebung und stiehlt dort Deko und Kunstartikel: Nun hat der Seriendieb erneut zugeschlagen. Auf einem Anwesen im Xaver-Plersch-Weg klaute der Unbekannte eine Tonkugel im Wert von rund 40 Euro. An sich vielleicht kein großer Schaden - doch der Dieb hat in den zurückliegenden Wochen wie berichtet bereits mehrfach lange Finger gemacht.

Serie von Diebstählen: 15 Fälle seit Februar

Seit Februar hat die Illertisser Polizei 15 solcher Fälle registriert. Dabei verschwanden auch Kunstgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro, zum Beispiel eine Schrottskulptur in Form einer Henne und Schalen aus Eisen. Insgesamt dürfte der Beuteschaden bereits in die Tausenden gehen.

Schwierige Ermittlungen: Wer kann Hinweise geben?

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, heißt es von der Polizei. Man gehe davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Hehler handelt, der seine Beute verkaufen will. Eine heiße Spur gibt es bislang nicht. Deshalb appellieren die Ermittler an die Bevölkerung, die Augen offen zu halten. Man sei dringend auf Hinweise angewiesen. Verdächtige Beobachtungen sollen an die Illertisser Polizei gemeldet werden, Telefon 07303/96510. (az, caj)

Mehr über die Serie von Diebstählen aus Gärten lesen Sie hier:

Themen Folgen