vor 55 Min.

Gartenabfälle werden letztmals abgeholt

Angebot im Unterallgäu endet

Im April und Mai werden in den Unterallgäuer Gemeinden zum letzten Mal Gartenabfälle gesammelt. Danach wird das Angebot wie berichtet eingestellt. In der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen erfolgt die Sammlung an folgenden Terminen: in Babenhausen, Egg an der Günz, Kettershausen, Kirchhaslach und Oberschönegg am Donnerstag, 23. April, ab 7 Uhr sowie in Winterrieden am Donnerstag, 30. April, ab 7 Uhr. Künftig müssen die Bürger die Gartenabfälle selbst entsorgen.

Wie das Landratsamt Unterallgäu mitteilt, kann das Grüngut an den sieben Kompostierungsanlagen im Landkreis und an den Wertstoffhöfen mit Grüngutcontainer angeliefert werden (Öffnungszeiten beachten). Alternativ können Gartenabfälle auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden. (az)

Die Abfuhrtermine sowie Informationen zur Entsorgung von Gartenabfällen sind auch im Internet unter der Adresse unterallgaeu.de/abfall zu finden.

