Gartenfreunde bringen Kettershausen seit 50 Jahren zum Blühen

Der Obst- und Gartenbauverein Kettershausen-Bebenhausen blickt bei einem Festabend zurück, ehrt - und hat viel zu lachen

Von Claudia Bader

Glückwünsche, Grußworte und der Vortrag einer Mundart-Autorin im frühlingshaft dekorierten Saal: Für den Festabend zum 50-jährigen Bestehen hat der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Kettershausen-Bebenhausen ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Den Höhepunkt bildete die Ehrung der Mitglieder, die den Verein vor einem halben Jahrhundert gegründet haben. „Ihre Initiative und ihr Idealismus waren der Nährboden für eine blühende Entwicklung“, sagte Vorsitzende Martha Frommel.

Während in den Jahren nach der Gründung die Erzeugung von Obst und Gemüse bei den Gartenfreunden an erster Stelle gestanden sei, diene der Garten heute mehr der Erholung, so Frommel. Die Besinnung auf gesunde, heimische Nahrung und die wohltuende Wirkung von Gartenarbeit trage dazu bei, dass der Hausgarten wieder im Trend liege. „Auch mit 50 Jahren ist der Obst- und Gartenbauverein eine lebendige Gemeinschaft, die es mit einem vielfältigen Angebot versteht, das Interesse von Jung und Alt wach zu halten.“ Als größte Herausforderung für die Zukunft sieht Frommel die Werbung junger Mitglieder.

Mundart-Autorin gibt Geschichten zum Besten

„Mit ihrem Einsatz für alles, was grünt und blüht, tragen Sie zum Charme unseres Dorfes bei“, sagte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Der Verein sei zudem ein „Motor im Dorfleben“. Der stellvertretende Unterallgäuer Landrat Helmut Koch hielt es für bewundernswert, dass die Kettershauser Gartler ausschließlich von Frauen geführt werden. „Sie beteiligen sich daran, unsere Umwelt zu verbessern“, lobte er. Im Namen des Unterallgäuer Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege sprach Reinhard Stix vor allem der Vorsitzenden Martha Frommel Dank und Anerkennung aus. Er hoffe, dass es bei den im April anstehenden Wahlen gelinge, den Ortsverband weiter zu erhalten.

Begleitet von Applaus nahmen die noch lebenden Gründungsmitglieder die selten verliehene Ehrennadel mit Kranz entgegen: Maria Blasi, Max Briller, Rosa Fuchs, Hilde Kern, Georg Maier, Annemarie Milz und Anni Ruschek sowie (in Abwesenheit) Erna Engelsdorfer, Rosa Göppel, Monika Kolb, Maria Schwaninger und Luise Solter.

Zur Auflockerung des Festabends hatte der Vorstand Waltraud Mair alias Zenta Meichelböck eingeladen. Als Ausgleich für ihr Engagement als Gemeinde- und Kreisrätin sowie in der Hospizarbeit hat die aus Bidingen bei Kaufbeuren angereiste Mundart-Autorin bereits zahlreiche Alltagsgeschichten geschrieben. Einige davon gab sie in Ostallgäuer Dialekt zum Besten. Egal, ob es um übertriebene Tierliebe, den Besuch von Papst Benedikt oder einen Wellnessurlaub ging: Es gab viel zu lachen. Anschließend konnten die Besucher durch die Festschrift blättern und ihr Garten-Wissen bei einem Rätsel testen. Die Gewinner werden bei der Versammlung am Freitag, 26. April, bekanntgegeben.

