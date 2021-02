vor 46 Min.

Gasthof Hirsch in Illertissen: Was die Investoren aus dem Areal machen wollen

Plus Der ehemalige Gasthof Hirsch in Illertissen hat neue Besitzer. Auf dem Gelände wird sich viel tun - geplant sind Sanierung, Neubauten und ein Teilabriss.

Von Regina Langhans

Die Tage des einstigen Gasthofs zum Hirsch in Illertissen sind gezählt, zumindest, was sein derzeitiges Erscheinungsbild angeht. Investoren haben das zuletzt in Besitz der Illertisser Familie Schwegler befindliche Anwesen erworben. Nun soll das denkmalgeschützte, mehr als 400 Jahre alte Gebäude freigestellt und saniert werden, wobei die neuen Besitzer versprechen, mit "viel Detailverliebtheit" vorzugehen. Was planen sie genau? Wir stellen die Ideen vor.

Der vorläufige Entwurf der Firma Externi zeigt, wie sich der alte "Hirsch" von drei modernen Häusern umgeben in das Illertisser Stadtbild einfügt. Bild: Externi

So haben sie zum Beispiel die Idee, in Einklang mit dem Denkmalamt Dachgauben in den historischen Dachstuhl einzubauen. Ob das auf dem Besitz ruhende Schankrecht künftig genutzt und wieder eine Gastronomie eingerichtet wird, bleibt allerdings offen. Den jüngeren Anbauten allerdings steht der Abriss bevor: An ihrer Stelle sollen drei neue Gebäude für Wohnungen und Gewerbe sowie Parkplätze entstehen. Dieser Tage wollen die Bauherren, die Firma Externi für Immobilien, Wohn- und Gewerbebau in Neu-Ulm, ihren Vorentwurf bei der Illertisser Stadtverwaltung einreichen.

Stadt Illertissen will Neubauten in der Innenstadt regeln

Walter Biersack, zuständig für den Immobilienbereich bei Externi, und Geschäftsführer Achim Röder nehmen die Neugestaltung des Hirsch-Areals in die Hand. Sie berichten, dass schon vor zweieinhalb Jahren die Erben von Roswitha und Joachim Schwegler, die 1964 ihren Gasthausbetrieb schlossen, den Kontakt zu Externi gesucht hätten. Die Verhandlungen seien langwierig gewesen, zumal das Denkmalamt eingebunden und erst vor zwei Jahren ein Bebauungsplan für das Stadtviertel erstellt worden sei. Das bringe den den Investoren jetzt Planungssicherheit.

Die Geschichte des ehemaligen Gasthofs „Hirsch“ in der Hauptstraße 25 reicht weit zurück. Seit 1600 wurde das denkmalgeschützte Haus mit dem markanten Satteldach gastronomisch genutzt. Es war eine der ältesten Gaststätten der Stadt. Das Bistro „Ciao“ (bis 2016) und das Burgerlokal Köhler´s (bis 2018) setzen diese Tradition ein Stück weit fort. Im westlichen Teil war ab den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts das Filmtheater „Illertisser Lichtspiele“ untergebracht. Das Gebäude beherbergte auch mehrere Lebensmittelmärkte im Laufe der vergangenen Jahrzehnte.

Nun aber sind die Gebäude nach Angaben von Biersack und Röder bis auf den bleibewilligen Mieter, den Textilhändler NKD, leergeräumt, die Schlüssel wurden übergeben. Sobald der Stadtrat das Vorhaben abgesegnet hat, wollen die Bauherren loslegen. Sie wollen das geschichtsträchtige Anwesen aus dem Schattendasein holen und neuen Nutzungen zugänglich machen. Für das Bauvorhaben kalkulieren sie mit einem Kostenvolumen von gut 16,5 Millionen Euro.

Textilgeschäft NKD soll nach der Sanierung in den Hirsch zurückkehren

Das Hirsch-Areal umfasst eine Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern, davon sollen am Ende 2500 Quadratmeter überbaut sein. Geplant sind in Orientierung am umgebenden Stadtbild drei neue Häuser mit Satteldach: je eines entlang der Memminger Straße und der Hauptstraße sowie eines im Innenhof. Dieses soll ausschließlich zu Wohnzwecken dienen, die übrigen, ebenso der ursprüngliche Gasthof Hirsch, bieten im Erdgeschoss Gewerbeflächen. Jedes Gebäude erhält einen Aufzug. Unter den Neubauten entsteht eine Tiefgarage, oberhalb sollen weitere Parkflächen gebaut werden, sodass insgesamt rund 65 Stellplätze verfügbar wären.

Der Gasthof zum Hirsch mit dem Vorgänger des jetzigen Saalanbaus rechts im Bild, den der damalige Wirt Fritz Demmler um 1889 errichtete. Bild: Egon Egerle/Repro Regina Langhans

Vorgesehen ist außerdem, dass der bisherige Textilhändler nach der Sanierung des historischen Gebäudes wieder zurückkehren kann. "Er soll als Letzter aus- und als erster einziehen können, etwa ein Jahr gilt es zu überbrücken", sagt Röder. Wenn es nach den Investoren ginge, könnte noch im Jahr 2021 mit dem Abriss und dem Ausheben der Baugruben unter archäologischer Begleitung begonnen werden. Diese erfolge aufgrund der Nähe zu den alemannischen Reihengräbern weiter südlich, sagen Biersack und Röder. Die Hoffnung der Investoren: Geht alles nach Plan, dann könnten sie ihr Projekt in der zweiten Jahreshälfte 2023 abschließen.

Bei der Art und Weise künftiger Nutzungen der Gebäude zeigen sich Röder und Biersack völlig offen. Denkbar sei, dass ein Großinvestor das ganze Areal erwerbe oder die Gebäude einzeln verkauft werden. Auch Eigentumswohnungen seien vorstellbar, sagen sie. Dass sie mit ihrem Bauvorhaben ein Stück weit ortsbildprägend sind, ist ihnen bewusst. Nun hoffen die Investoren, dass sich durch den Zuzug von geeignetem Gewerbe die angestoßene Innenstadtbelebung fortsetzen könne. Es könnte also sehr spannend werden, was sich auf dem zentral gelegenen Areal in der Illertisser Innenstadt künftig tut.

