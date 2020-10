vor 17 Min.

Gastronomie im Winter: Sind Heizpilze in Illertissen die Lösung?

Plus Durch eine künstliche Verlängerung der Freiluftsaison wollen manche Gastronomen ihr Geschäft ankurbeln. So stehen die Illertisser Gastwirte zum Thema Heizpilze.

Von Sarah Motzke Und Franziska Wolfinger

Draußen wird es langsam kalt. Den Tag gemütlich bei einem Café oder Aperitif unter freiem Himmel ausklingen lassen, ist erst nächstes Jahr wieder möglich. Oder doch nicht? Heizpilze könnten die Freiluftsaison für die Gastronomie verlängern.

Die Situation ist für Gastronomen nicht einfach. Zuerst der Lockdown mit der Zwangsschließung aller Restaurants und Bars, dann die strengen Auflagen, die bis heute einzuhalten sind. Und viele Besucher sitzen trotz der auf Abstand gestellten Tische nicht gerne in engen Räumen und generell aufgrund des Infektionsrisikos lieber im Außenbereich. Genau das könnte in den kalten Monaten allerdings schwierig werden. Mit Heizpilzen können Gastronomen ihren Außenbereich beheizen und damit im Herbst und Winter weit mehr Gäste bedienen als die sonst zulässige Besucherzahl im Innenbereich. Klingt durchweg positiv.

Umweltschützer sehen die Heizpilze als Klimakiller

Doch so verlockend die Lösung „Heizpilz“ ist, sie wird auch kontrovers diskutiert. Bei Umweltschützern sind die Geräte wegen ihrer schlechten Energiebilanz nämlich nicht gerne gesehen, werden gar als „Klimakiller“ bezeichnet. Heizpilze stoßen eine große Menge Kohlenstoffdioxid aus: laut einer Studie des Umweltbundesamts etwa 70 Gramm in einer Stunde pro beheiztem Quadratmeter. Deswegen sind die Heizstrahler vielerorts verboten.

So aber nicht in Illertissen. Eine Nachfrage beim Illertisser Ordnungsamt ergibt, dass für die Nutzung von Heizpilzen kein Verbot vorliegt. Natürlich müsse beim Platzieren der Heizkörper auf die Straßenverkehrsordnung geachtet werden, so Robert Sorge von der Ordnungsverwaltung.

Manche Gastronomen greifen daher dankbar auf die Wärmestrahler zurück. Karin Habel betreibt das Café Carina. Sie will bald drei Heizpilze aufstellen, um es vor ihrem Café so gemütlich wie möglich einzurichten. Ihre Gäste wollen einfach draußen sein, erklärt die Gastronomin. So saßen sie am vergangenen Wochenende bis spät in die Nacht in warme Decken und Jacken gehüllt vor dem Café Carina. Dass es den Leuten doch bald zu ungemütlich wird, glaubt Habel nicht. Zumindest solange es nicht schneit und regnet. „Beim Skifahren zum Beispiel geht es doch auch, da wird auch draußen getrunken und gegessen“, sagt sie. Zumal es im Café nicht unbedingt gemütlicher ist. Die Corona-Regeln verlangen schließlich auch regelmäßiges Lüften, da wird es auch drinnen zugig.

Winter in der Gastronomie: Schwierige Situation in Illertissen

Marco Arduini ist Inhaber der Kaffee- und Weinbar L’angolo. Für ihn ist die Nutzung von Heizpilzen keine Option. Auf die Planung der kommenden Zeit angesprochen, sagt er: „Schwieriges Thema, schwierige Situation.“ Er müsse sich an die gesetzlichen Vorschriften halten und seine Möglichkeiten der Außengastronomie seien flächenmäßig begrenzt. Heizpilze kommen für die Bar nicht infrage, da diese nur etwas bringen, wenn der Bereich von einigen Seiten zu sei, so Arduini. Sonst weiche die warme Luft direkt wieder ab. Die Außensaison des L’angolo ist also bald vorbei, die Zusatzgenehmigung gehe bis Ende Oktober. Er stelle allerdings fest, dass die Gäste schon jetzt immer weniger werden.

Anders sieht es im Café Freeda aus. Gülsah Nair, die Besitzerin, erzählt, dass sie die Heizstrahler nach derzeitigem Stand zeitnah nutzen möchte. Ihre Genehmigung laufe ebenfalls bis Oktober und so hätte sie die Möglichkeit, auch in den kälteren Monaten Gäste zusätzlich draußen zu bedienen. Ihren Außenbereich würde sie dann das ganze Jahr offenlassen – und das nicht nur in Zeiten von Corona. Nair sagt, dass sie dabei aber nicht ihren gesamten Außenbereich mit Heizpilzen ausstatten würde. Lediglich zwei bis drei Tische, die dann beispielsweise von Rauchern genutzt werden könnten.

Wie viele Heizpilze im Herbst und Winter in der Stadt Illertissen zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten. Ersichtlich ist aber, dass die Corona-Pandemie die Entscheidung für oder wider wohl kaum beeinflusst, da die Heizstrahler in Illertissen ohnehin erlaubt sind.

