Gebissen wird nur auf Kommando

Beim Sieben-Länder-Wettkampf in Illertissen mussten die Hunde schwierige Aufgaben bewältigen. Zum Beispiel beim „Schutzdienst“: Nur auf Kommando darf der Hund nach der „Beute“, also dem Arm des Helfers, schnappen.

Beim Sieben-Länder-Wettkampf mussten Hunde und ihre Halter in Illertissen verschiedene Prüfungen absolvieren. Das war nicht immer einfach – aber spektakulär.

Von Zita Schmid

Im Vöhlinstadion war am Wochenende das große Hecheln angesagt: Denn zahlreiche Hunde und ihre Herrchen aus verschiedenen Ländern haben sich ein Stelldichein gegeben. Beim „Sieben-Länder-Wettkampf“ fungierte die Ortsgruppe Illertissen im Verein für Deutsche Schäferhunde als Gastgeber. Dabei gab es einiges zu sehen: Es herrschte internationale Wettkampfstimmung. Bei herrlichem Sonnenschein verfolgten viele Zuschauer das Geschehen im Vöhlinstadion. Und es gab stellenweise üppigen Applaus.

Zum Beispiel für Martin Maier und seinen Schäferhund Iwo vom Lappwald: Zehn Minuten absolvierten die beiden auf dem Platz eine der drei Wettkampfdisziplinen, die sogenannte „Unterordnung“. Eigentlich müsste es besser „Gehorsam“ heißen, erklärte Christine Lasser, Bundesvorstandsmitglied im Verein für Deutsche Schäferhunde, die in Illertissen vor Ort war. Zu der Disziplin gehören Gehorsamsübungen wie Fußgehen in verschiedenen Gangarten, Passieren einer Personengruppe, Sitz, Platz und Steh aus der Bewegung oder das Apportieren eines Gegenstandes. Dabei werde darauf geachtet, dass Mensch und Tier als Team harmonieren. „Auch der Ausdruck wird bewertet“, sagte Lasser. Der Vierbeiner sollte mit Freude bei der Sache sein. Ivo hatte offensichtlich Spaß an seinen Aufgaben: Seine Ohren waren aufmerksam nach oben gerichtet, der Schwanz wedelte. Er gehorchte schnell und ließ sich nicht ablenken, als es durch die Personengruppe ging. Gute 87 von möglichen 100 Punkten bekam er. Abzug gab es, weil er manchmal leicht schräg neben seinem Hundeführer lief. „Das ist natürlich Kritik auf sehr hohem Niveau“, meinte Lasser. Ivo war mit seinen acht Jahren der älteste der teilnehmenden Vierbeiner. Für den Erfolg des Seniors seien, laut Vorstandsmitglied Lasser, Freude und Teamarbeit maßgeblich – und nicht so sehr eine strenge Unterordnung.

Sichtlich interessiert verfolgten mehrere Zuschauer den Wettkampf. Eine davon war Dorothea Restle vom Schäferhundeverein der Ortsgruppe Pfaffenhofen an der Roth, die mit anderen Vereinsmitgliedern in Illertissen war. Beeindruckt zeigte sie sich von dem hohen Leistungsniveau. „Ein Wettkampf ist auch immer Nervensache“, sagte Restle. Sei ein Hundeführer etwa aufgeregt, verändere sich seine Stimme. Das Tier merke dies sofort, was sich dann auf dessen Leistungen und auf den Wettkampf auswirke.

Die Teams, die beim Sieben-Länderwettkampf teilnahmen, dürften hier schon ihre Erfahrungen gesammelt haben. Denn nur die sechs Besten der Länder Schweiz und Österreich, sowie der fünf deutschen Landesgruppen Baden, Bayern-Süd, Bayern-Nord, Hessen-Süd sowie Württemberg treten bei diesem Traditionswettkampf gegeneinander an. Er wird als eine der wichtigsten sportlichen Veranstaltungen neben den Weltmeisterschaften angesehen. Dabei gelten die Richtlinien der internationalen Gebrauchshundeprüfung, wie der Beauftragte für Ausbildung im Landesverband Bayern-Süd, Josef Liegl, erläuterte.

Auch im „Schutzdienst“, oft als „Königsdisziplin“ bezeichnet, wurden die Schäferhunde in Illertissen geprüft. Hier muss der Vierbeiner seinem hohen Beutetrieb widerstehen und für den Hundeführer immer kontrollierbar sein. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass der Hund bereits vom Welpenalter an spielerisch gelernt hat, nur den Schutzarm als „Beute“ anzusehen. Auf dieses Spiel wird aufgebaut und der natürliche Trieb in gezielte Bahnen gelenkt.

Beim Wettkampf im Vöhlinstadion waren nun sechs Verstecke aufgestellt. Hinter einem befand sich ein Helfer, ausgerüstet mit der „Beute“, einem dick gepolsterten Schutzarm. Die Beute stellen, „verbellen“ und nicht aus den Augen lassen, gleichzeitig aufmerksam auf den Hundeführer hören und nur auf Kommando die Beute packen sowie wieder „aus“ lassen – all das verlangt ein absolutes Maß an Gehorsam und Konzentration.

Bei der schließlich dritten Prüfungseinheit, der „Fährte“ galt es für die Hunde, Spurtreue zu beweisen und gelegte Gegenstände zu finden. Ohne sich ablenken zu lassen. Die Fährtensuche fand bei Kellmünz statt. Thomas Schimpf, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Bayern-Süd, war mit dabei. Er lobte: Dass Landwirte ihre Wiesen zur Verfügung stellen, sei nicht selbstverständlich.

Der groß angelegte Wettkampf mit seinen zahlreichen Teilnehmern stellte für die Ortsgruppe Illertissen eine Herausforderung dar, sagte Vorsitzender Manfred Drescher. Sie konnte mit vereinten Kräften gemeistert werden: 90 Personen seien im Einsatz gewesen, zog Drescher am Ende eine positive Bilanz.

