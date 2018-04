Gefährliche Parkplätze: Der Umbau war überfällig

Die umstrittenen Stellflächen in der Illertisser Hauptstraße werden umgestaltet. Das ist richtig: die Sicherheit geht vor.

Die Querparkplätze in der Illertisser Hauptstraße auf Höhe der Bäckerei Häussler werden umgebaut – und das wurde auch Zeit. Es war die richtige Entscheidung, die vier Stellflächen zugunsten von zwei parallel zur Straße angeordneten abzuschaffen. Auch wenn am Ende insgesamt weniger Parkraum in der Innenstadt zur Verfügung steht. Aber Sicherheit geht vor.

Das muss jedem einleuchten, der solche Ausparkmanöver schon einmal beobachtet hat: Da stoßen die Fahrer rücklings quasi im Blindflug auf die Fahrbahn zurück. Was sollen sie auch machen, wenn andere Parker die Sicht auf den Verkehr versperren? Und der zuckelt eben nicht immer schön wie vorgeschrieben mit Tempo 20 dahin. Illertisser wissen, dass es dort zu gefährlichen Situationen kommt. Ein trauriges Beispiel war der Unfall im Januar 2017, bei dem ein Kind von einem nach vorne rollenden Wagen erfasst und schwer verletzt wurde. Auch wenn ein gesundheitliches Problem des Fahrers damals die Ursache gewesen sein dürfte: Die Anordnung der Stellflächen hat den Zusammenstoß überhaupt erst ermöglicht. Ansonsten wäre das Auto gar nicht in Richtung Fußgänger gerollt. Dazu kommt, dass die vier Querparkplätze nicht den geltenden Richtlinien entsprechen – sie sind viel zu kurz. Das merken Passanten, wenn sie auf dem Weg zum Bäcker einen Bogen um die ausladende Front einer langen Limousine machen müssen. Viel Platz bleibt auf dem Gehweg nicht, ein Kinderwagen passt so gerade noch hindurch.

Mit etwas Voraussicht könne man sich dort trotzdem arrangieren, mag mancher nun vielleicht einwenden. Warum also umbauen? Weil Sicherheit keine Frage eines Kompromisses sein darf. Wenn es für vier Autos zu wenig Platz gibt, sollte man das einsehen.

Themen Folgen