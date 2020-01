vor 38 Min.

Gefährliche Situation: Auto streift Radfahrer

Ein Autofahrer hat zwei Radler bei Illertissen gefährdet. Er setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Das hätte böse enden können: Ein Auto ist beim Überholen so dicht an zwei Radfahrer vorbeigefahren, dass es zur Berührung mit einem davon kam. Die beiden Radler waren am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bruckhofstraße in Richtung Au unterwegs. Sie fuhren ordnungsgemäß hintereinander.

Nach Angaben der Polizei machte der Radler, der von dem Auto gestreift wurde, aber nicht zu Fall kam und auch nicht verletzt wurde, durch einen Schrei auf die gefährliche Situation aufmerksam. Darauf reagierte der Autofahrer aber lediglich mit einer Handbewegung. Seine Fahrt setzte der Mann unbeirrt fort. Die Fahrradfahrer notierten sich das amtliche Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Autofahrer dadurch ermitteln. (az)

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt sie unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (az)

