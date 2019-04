13:00 Uhr

Gefährliches Überholmanöver bei Oberroth: Polizei sucht Zeugen

Mit einem riskanten Überholmanöver brachte ein 28-jähriger Skodafahrer sich und andere in Gefahr. Bei Oberroth wäre es fast zu einem Unfall gekommen.

Am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr hat ein 28-Jähriger beinahe einen Unfall provoziert. Auf der Staatsstraße 2020 zwischen Babenhausen und Oberroth fuhr ein 46-jähriger Autofahrer hinter einem anderen Fahrzeug her, als der 28-Jährige mit seinem schwarzen Skoda – trotz Gegenverkehr – von hinten zum Überholen ansetzte. Der Skoda-Fahrer zog an beiden Fahrzeugen vorbei, so dass das Fahrzeug im Gegenverkehr stark abbremsen und sogar kurz auf das Bankett ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizei sucht den entgegenkommenden Fahrer als Zeugen

Der 46-Jährige konnte den 28-Jährigen wenig später stellen. Beide kamen zur Polizeiinspektion Illertissen. Dort wurde gegen den Jüngeren ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen für den Vorfall. Insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, der dem Beschuldigten ausweichen musste, soll sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden.

