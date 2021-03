10:44 Uhr

Gefahrgut ausgelaufen: R-Pharm bekommt Vorfall schnell unter Kontrolle

Plus Nachdem bei dem Illertisser Chemiebetrieb R-Pharm ein säurehaltiges Reinigungsmittel ausgelaufen ist, sind rund 60 Feuerwehrleute unter Atemschutz im Einsatz.

Bei dem Illertisser Betrieb R-Pharm, der gerade vor allem in den Medien präsent ist, weil in der Firma möglicherweise bald der Corona-Impstoff Sputnik V hergestellt wird, gab es am Mittwoch Vormittag einen größeren Einsatz. Um Punkt zehn Uhr wurde am Mittwochvormittag die Alarmstufe „ABC-groß“ für mehrere Feuerwehren, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und Polizei ausgelöst. Der Illertisser Chemiebetrieb R-Pharm hatte gemeldet, dass Gefahrgut ausgelaufen sei.

Die Feuerwehren Illertissen und Au sowie sämtliche Gefahrguteinheiten des Landkreises, mit Geräte-, Mess- und Dekontaminationsfahrzeugen und Mannschaften sowie die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und eine Reihe von Führungskräften der Kreisbrandinspektion – insgesamt rund sechzig Feuerwehrleute – unter Leitung von Kreisbrandrat Dr. Bernhard Schmidt sowie der BRK-Rettungsdienst mit Notarzt, zwei THW-Fachberater und eine Polizeistreife wurden in Marsch gesetzt und trafen in kurzen Abständen an der Werkspforte der Firma ein.

R-Pharm-Werk in Illertissen wurde vorübergehend evakuiert

Dort wurden sie von einem Mitarbeiter des werkseigenen Gefahrenmanagements (GM) in Empfang genommen und eingewiesen. Wie bald darauf ein GM-Mitarbeiter gemeinsam mit Kreisbrandrat Dr. Bernhard Schmidt gegenüber unserer Redaktion erklärte, war Folgendes vorgefallen: Infolge einer undichten Stelle an einer Rohrleitung war ein säurehaltiges Reinigungsmittel im Erdgeschoss eines Produktionsgebäudes ausgelaufen und hatte sich größenteils in den darunter liegenden Kellern ausgebreitet. Sofort wurden sämtliche Abläufe, Schieber und Leitungen geschlossen, sodass eine weitere Ausbreitung des Gefahrgutes blockiert war.

Währenddessen waren sämtliche Arbeitskräfte im Werk aufgefordert worden, sich ins Freie zu den vorgeschriebenen Sammelplätzen zu begeben; eine gute halbe Stunde später kam die Durchsage über die werkseigene Lautsprecheranlage, dass alle mit Ausnahme der Personen, die im betroffenen Gebäude beschäftigt sind, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren könnten.

200 Liter der ausgelaufenen Flüssigkeit im Keller von R-Pharm

Mehrere Feuerwehrleute waren inzwischen bereits mit Chemieschutzanzügen ausgerüstet unter schwerem Atemschutz in den betroffenen Keller vorgegangen und hatten dort damit begonnen, die ausgelaufene Flüssigkeit – laut ersten Schätzungen handelte es sich um etwa zweihundert Liter – mithilfe von Chemikalien-Bindemittel aufzunehmen, was auch gut gelang.

R-Pharm steht momentan im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil dort womöglich bald der russische Corona-Impfstoff Sputnik V hergestellt wird. Momentan prüft die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung des Vakzins.

