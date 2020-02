18:51 Uhr

Gefesselter Mann flüchtet aus Memminger Amtsgericht

Ein Großaufgebot der Polizei sucht in Memmingen nach ihm.

Ein Mann ist Dienstagnachmittag aus dem Memminger Amtsgericht geflohen. Dort sollte er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Laut Polizeibericht gelang dem 22-jährigen Eritreer die Flucht trotz Fesseln. Die Polizei fahndete sofort mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet nach dem Mann. Beamte aus anderen Dienststellen und Kräfte der Bereitschaftspolizei, die wegen eines Einsatzes ohnehin im Allgäu waren, unterstützen ihre Memminger Kollegen bei der Suche. Das führte laut Polizeibericht zu einem „raschen Erfolg“: Die Beamten konnten den Mann widerstandslos festnehmen.

Der 22-Jährige wurde am Montagvormittag in Günzburg festgenommen. Laut Polizeibericht waren zwei Beamten am dortigen Bahnhof und überprüften gerade eine Person. Der 22-Jährige sei „völlig unbeteiligt“ gewesen, plötzlich von hinten auf die Beamten zugerannt und habe versucht, einem der Polizisten die Schusswaffe zu entreißen. Nur durch „konsequente Gewaltanwendung“ sei es den Polizisten gelungen, den Griff an die Waffe zu lösen und den Mann zu fesseln. Die beiden Beamten wurden dabei jeweils leicht verletzt.

Nachdem Polizisten den Geflüchteten zurück ins Memminger Amtsgericht brachten, erließ ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Raubes und Körperverletzung. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu den Gründen seines Verhaltens äußerte er sich nicht.

