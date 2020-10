vor 53 Min.

„Geflügelmarkt wird wieder stattfinden“

Die Illertisser Züchter ziehen trotz des Krisenjahrs eine positive Bilanz. Bei den Vereinsmeistern gab es ein Novum

Im März konnte die Jahreshauptversammlung der Illertisser Geflügelzüchter wegen Covid-19 nicht stattfinden. Nun wurde das Treffen nachgeholt. Das große Vereinsheim in der Geflügelmarkthalle bot den interessierten Züchterinnen und Züchter genügend Platz um entsprechend der Vorschriften und dem erarbeiteten Hygienekonzept daran teilzunehmen.

Vorstand Peter Sametschek sprach kurz die wichtigsten Daten vom vergangenen Jahr an. Ein großes Thema in seinem Bericht war natürlich das Coronavirus und die daraus resultierende Marktschließung. „Rein rechtlich gesehen gehören wir eben zu den Großveranstaltungen, die von einem überregionalen Einzugsgebiet beeinflusst werden, da die Besucher aus dem ganzen südlichen Bayern und Baden-Württemberg bzw. aus der Schweiz und aus Österreich auf den Markt kommen“, so der Vorsitzende. Aus diesen Gründen dürfe der Markt nicht stattfinden.

Derzeit würden bei allen Anfragen Adressen vermittelt und geholfen, die Wünsche der Geflügelinteressenten zu erfüllen. Hier spielen die gute Vernetzung und der bestehende Züchterkontakt des gesamten Vorstands eine große Rolle. „Wir werden diese harte Strecke meistern und danach wieder mit voller Energie erfolgreich für den Verein arbeiten“, versprach Sametschek. „Illertissen wird wieder seinen Geflügelmarkt haben und die Mitglieder werden wieder Sonntag für Sonntag für die Marktbesucher da sein.“

Immerhin seien im vergangenen Jahr vier Neumitglieder eingetreten und die gleiche Anzahl habe sich auch schon in 2020 dem Verein angeschlossen. Das allgemeine Interesse am Verein habe also nicht nachgelassen.

Kerstin Haug, die neue junge Schriftführerin im Verein, verlas das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung und Sabine Bail, die seit Jahren mit ihrem Fachwissen für die Finanzen im Verein zuständig ist, wies einen tadellosen Bericht vor. Wolfgang Mahlstedt sprach über die Aktivitäten der Vogelgruppe. Die Zuchtwarte für Hühner, Matthias Robrook, und für Tauben, Andreas Henle, sprachen nochmals die Ausstellungserfolge der aktiven Züchter an. Viele Preise und Pokale gingen an die Züchter im Illertissener Verein. Hermann Winterscheidt gab bekannt, dass die Züchter im Jahr 2019 insgesamt 2360 Ringe für ihren Geflügelnachwuchs bestellt haben. Trotz Corona seien dieses Jahr bereits über 2000 Ringe für die Jungtiere benötigt worden.

Dass auch genügend Nachwuchs im Verein das Licht der Welt erblickt, dafür sorgt seit Jahren schon Volker Schmidt zusammen mit seiner Frau Beate. Beide betreuen den vereinseigenen Brutapparat und sprachen von 266 geschlüpften Hühnerküken, 50 Entenküken und von drei jungen Gänschen.

Ein Höhepunkt einer Jahreshauptversammlung ist immer die Ehrung der Vereinsmeister, die diesmal sogar ein Novum aufzuweisen hatte. Zwei erste Plätze gab es im Bereich der Wassergeflügel- und Hühnerzüchter. Kerstin Haug mit Zwergenten und Andreas Henle mit Antwerpener Bartzwerge waren bis ins Detail punktgleich und so wurde zweimal der erste Platz vergeben. Kerstin Haug konnte zusätzlich noch den begehrten Wanderpokal mit ihren Zwergenten erringen. Dritter wurde Johann Waldmann mit Italienerhühnern.

Der große Sieger bei den Tauben war Josef Bader mit Wiener Tümmlern in Schwarz und hellgestorcht, Platz eins und Platz zwei waren das Ergebnis. Mit diesem Erfolg war ihm natürlich auch der Siegerpokal für die beste Gesamtleistung nicht zu nehmen. Den dritten Platz belegte Andreas Henle mit Kölner Tümmlern. (az)

Themen folgen