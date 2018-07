09.07.2018

Gegrilltes aus dem Schulbus

Der erste Street-Food-Markt in Senden lockt viele Besucher an

Minipfannkuchen aus Holland, mexikanische Tortillas oder deftige Burger in allen Variationen: Auf dem „Schummeltag“, dem ersten Street-Food-Markt in Senden, gab es am Wochenende jede Menge für experimentierfreudige Genießer. 27 Stände mit internationalen Spezialitäten lockten zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Auf dem alten und dem neuen Marktplatz hatten die mobilen Gastronomen ihre Zelte aufgeschlagen. Oder besser: ihre Food-Trucks geparkt.

Diese Wagen waren zum Teil echte Hingucker, etwa der zur Küche umgebaute, chromglänzende Airstream-Wohnwagen aus dem Jahr 1976, mit dem Ingo Winterhalter vom Bodensee hergerollt war. Mit seinem Team bot der gelernte Metzger dort Rindfleischgerichte an – vom Rumpsteak bis zum „Badischen Döner“.

Fleisch-Liebhaber fanden auf den beiden Marktplätzen ohnehin eine reiche Auswahl vor – allen voran die Burger-Fans, denen von Frikadellen aus Straußenfleisch bis zu Pulled Pork alles geboten wurde, was in ein Weizenbrötchen passt. Unter den Burger-Anbietern waren auch Betriebe aus der nahen Umgebung, zum Beispiel die erst vor 18 Monaten an den Start gegangenen „Illerbuben“ aus Ludwigsfeld. „Es läuft ziemlich gut“, berichtete Mitinhaber Kevin Alizade, und das Budenangebot zog viele Kunden an.

Fruchtige Cocktails, Pommes Frites, Hotdogs, Nachos, Waffeln oder Eistee – das Angebot war breit gefächert. „Eine ziemlich gute Auswahl“, fand Besucherin Marion Himmel aus Regglisweiler, für die Street-Food-Märkte immer wieder einen Ausflug wert sind. „Wir wollen für jeden Geschmack etwas bieten und solche Events jetzt auch in kleinere Städte bringen“, erklärte Event-Leiterin Angelina Gläsmann vom Veranstalter Rocking High, der sich auf Veranstaltungen wie den Street-Food-Markt spezialisiert hat.

