19.12.2018

Geld für Dreifachturnhalle

Rückblick Die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen bekommt Zuschüsse für Schulen. Welche Projekte 2018 umgesetzt wurden

Von Sabrina Schatz

Babenhausen Ob in den Schulen oder in Sachen Breitbandausbau: In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen sind in den vergangenen Monaten einige Projekte umgesetzt worden. Der Vorsitzende und Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel erläuterte zentrale Maßnahmen in einer Versammlung. An dieser nahmen Vertreter des Marktes sowie der Gemeinden Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg, Egg an der Günz und Winterrieden teil.

Um die Ausstattung der örtlichen Schulen zu verbessern, wurden laut Sitzungsvorlage Zuschüsse für die Grund-, Mittel- und Realschule Babenhausen sowie für die Grundschulen in Egg und in Kettershausen beantragt. Diese Fördergelder, die im Rahmen des Programms „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ vergeben werden, sind laut Göppel bewilligt worden. Das Geld soll nun in Absprache mit den Schulleitungen eingesetzt werden. Für das Jahr 2019 würden weitere Zuschüsse beantragt.

Die Außenanlagen des Babenhauser Schulzentrums wurden heuer an der Nord- und Ostseite neu gestaltet. Insbesondere den Bereich vor der Mensa hält Göppel für „wirklich gelungen“. Im nächsten Schritt sollen die Umkleideräume und Sanitäranlagen in der Dreifachturnhalle saniert werden. „Wir wurden dafür in das Kommunalinvestitionsprogramm ,Schulinfrastruktur Schwaben‘ mit einem Fördersatz von 90 Prozent aufgenommen und müssen nächstes Jahr mit der Maßnahme beginnen“, informierte Göppel. Gegenüber unserer Redaktion sagte er, dass bis Ende Januar noch ein detaillierter Antrag gestellt werden müsse. „Wenn möglich werden wir die Sanierung dann in die Ferien legen.“

Ein weiteres Thema war der Breitbandausbau: In Babenhausen, Egg und Oberschönegg ist er inzwischen abgeschlossen.

„Wir warten nun, ob angesichts der kommenden sogenannten ,Gigabitgesellschaft‘ neue Förderprogramme aufgelegt werden“, so Göppel. Mit ihren Masterplänen hätten die VG-Gemeinden zumindest die theoretischen Voraussetzungen dafür geschaffen. „Sehr gespannt“ ist Göppel, wie sich die Beschlüsse der neuen Koalitionsregierung in der Praxis auswirken: „Ich denke besonders an die Kostenfreiheit in den Kindertagesstätten oder die Eindämmung des Flächenverbrauchs. “(stz)

