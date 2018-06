vor 22 Min.

Gelungene Marktfest-Premiere

Der Bürgermeister schließt eine Wiederholung des Fests nicht aus.

Von Felicitas Macketanz

Das erste Marktfest in Altenstadt am vergangenen Wochenende war – aus Gemeindesicht – ein voller Erfolg. Rund 900 Besucher haben das Fest laut Bürgermeister Wolfgang Höß allein am Freitag besucht. Der Samstag sei ähnlich gut verlaufen, so der Bürgermeister auf Nachfrage und auch am Sonntag hätten sich etliche Menschen zur Segensfeier des neuen Platzes aufgemacht.

Sein Fazit: „Nur positiv“. „Ich glaube so ein gemeinsames Marktfest hat uns gefehlt und tut der Ortsgemeinschaft nur gut“, sagte Höß. Die Vereine hätten vorbildlich zusammengearbeitet, es habe eine tolle Stimmung geherrscht. Eine Wiederholung schließt er deshalb nicht aus: „Wenn wieder alle dabei sind – gerne. Ich würde wieder den ,Kopf‘ machen und die Vereine unterstützen.“

