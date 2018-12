vor 57 Min.

Gemeinde Bellenberg soll weiter wachsen

Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller zieht zum Jahresabschluss Bilanz - und wagt einen Ausblick auf 2019.

Von Regina Langhans

Traditionen werden in Bellenberg hochgehalten. Das zeigt sich in Vereinsjubiläen und dem Erhalt guter Gewohnheiten, wozu die Weihnachtssitzung des Gemeinderates in den örtlichen Bürgerstuben zählt. Es ist seine letzte Zusammenkunft im Jahr, die Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller zum Anlass nimmt für einen Rückblick auf die kommunale Arbeit.

In den Mittelpunkt ihrer Bilanz stellte sie heuer das Leben der Bürger und die damit verbundenen Themen im Gemeinderat. So hatte sich das Gremium laufend mit Bauvoranfragen zu befassen, wobei im Bereich „Hammerschmiede“ der Neubau von 13 Reihenwohnhäusern sowie das Errichten dreier Mehrfamilienhäuser auf gemeindlichem Grund zu den größeren Vorhaben zählten. „Hier steht die Entscheidung des Landratsamtes noch aus“, so die Bürgermeisterin. Hingegen befänden sich Wohnanlagen an der Werkstaße und „Am Bahndamm“ bereits mitten im Bau. Auch von Seiten des Gewerbes werde gebaut. So plane die Firma Motz, ihre Schlosserei zu erweitern und einen umfassenden Lagerplatz zu errichten.

Des Weiteren seien Veränderungen im Ziegelwerk Bellenberg im Gange: Das ständige Anfahren von Ton aus dem Aushub der Tunnelbauten der Bahn für „Stuttgart 21“ habe zu höherer Verkehrsbelastung, aber auch der Temporeduzierung für Lastwagen auf 30 Stundenkilometer geführt. Sodann will die Firma ihre Lagerfläche für Lehm knapp ums Eineinhalbfache erhöhen. Eine Erweiterung des Bebauungsplanes „Am Mühlholz“ sei in der Prüfung.

Charakter und Charme Bellenbergs soll nicht verloren gehen

Der Gemeinderat hatte zum einen Bau- und Erweiterungsmaßnahmen zu genehmigen gehabt, dem gegenüber standen immer mehr Anträge für höhere, womöglich blickdichte Kunststoffzäune privater Besitzer. (Mehr zum Thema Zäune in Bellenberg lesen Sie hier: Bellenberg schaut weiter auf Zäune ). Eine Einfriedungssatzung soll künftig Vorgaben für solche Wünsche liefern. Vogt-Keller sagte: „Der Siedlungsdruck wächst, verdichtetes Wohnen auf unterschiedliche Weise ist die Wohnform der Zukunft.“ Die Lage und Infrastruktur Bellenbergs seien hierfür „vorteilhaft bis ideal“. Gleichwohl wolle sie darauf achten, dass der „Charakter und Charme“ Bellenbergs nicht verloren gingen.

Mit der aktuellen Generalsanierung der Lindenschule und neuen Betriebserlaubnis im Kindergarten für bis zu 180 Schützlinge reagiere die Kommune bereits auf bevorstehende Herausforderungen. Aber es kamen auch kommunale Aufgaben zum Abschluss: Die übers Jahr laufende Kanalsanierung ist beendet, Bellenberg auf LED-Beleuchtung umgestellt und ein neues Feuerwehrfahrzeug wurde ausgeschrieben. Des Weiteren bestehen Vorüberlegungen zu dem in die Jahre gekommenen Wasserhochbehälter. Der Entwicklung im Ort stehe ein Fachkräftemangel innerhalb der Verwaltung entgegen, so die Bürgermeisterin. Ihr Stellvertreter Kurt Bucher bescheinigte dem Gemeinderat gewissenhafte Arbeit. Richtungsweisende Entscheidungen seien gefallen.

