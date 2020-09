20:00 Uhr

Gemeinde Oberroth übernimmt Kosten für neue Lampe am Sahlenberg

Plus Beim Bau der Zufahrt zur Straße Sahlenberg in Oberroth soll ein Leuchtenmast errichtet werden. Darüber hinaus erhält der Theaterverein Unterstützung.

Von Claudia Bader

Beim Bau des neuen Zufahrtsbereichs zur Straße Sahlenberg in Oberroth soll die bisherige Überhangleuchte über die Staatsstraße St 2020 durch einen Leuchtenmast mit zwei Auslegern ersetzt werden. Das für diese Maßnahme vorliegende Kostenangebot der Firma LEW Verteilnetz hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Die für den Abbau der Überhangleuchte anfallenden Personalkosten sowie die anteiligen Materialkosten für den Ausleger zur Staatsstraße werden vollständig von der Gemeinde übernommen und nicht in die Erschließungskosten eingerechnet. Das teilte Bürgermeister Willibold Graf mit.

Bei der Sitzung befassten sich die Gemeinderäte auch mit der bestehenden Kooperationsvereinbarung mit dem Familienstützpunkt Illertissen. Grundsätzlich stehen sie dieser Anlaufstelle für Kinder und Eltern in Nöten positiv gegenüber. Deshalb beschlossen sie einstimmig, die bestehende Kooperationsvereinbarung fortzuführen, allerdings nicht bis zum Jahr 2024, sondern nur bis Ende 2021. Außerdem wünschen sich die Räte, dass die Leitung des Familienstützpunktes die zurückliegenden Jahresberichte vorlegt und ihnen das bestehende Unterstützungsangebot näher vorstellt.

Gremium will mehr über den Familienstützpunkt Illertissen erfahren

Anfang 2018 hatte das Gremium dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung des Landratsamtes Neu-Ulm und der Stadt Illertissen zur Gründung des gemeinsamen Familienstützpunktes zugestimmt. „Auch die anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Buch sind dabei“, informierte Graf. Nach Informationen des Landratsamtes ist derzeit eine Förderung der Einrichtung durch das Sozialministerium bis Ende 2024 zu erwarten. Für die Gemeinde Oberroth falle pro Kind unter 18 Jahren ein jährlicher Beitrag in Höhe von sieben Euro an. Die Räte halten es für sinnvoll, dieses Hilfssystem für Familien in unmittelbarer Nähe anzubieten. Gleichzeitig brachten sie den Wunsch zum Ausdruck, das Unterstützungsangebot näher kennenlernen zu wollen.

Den als Zuhörer zahlreich vertretenen Mitgliedern des neu gegründeten Theatervereins Oberroth sicherte der Gemeinderat ebenfalls Unterstützung zu. Für die beim Ausbau der Bühne im Vereinsheim entstandenen Kosten sowie für die Anschaffung einer Lichtanlage erhalten die Hobby-Akteure einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 7500 Euro. Für den Einbau der Zwischendecke im Geräteraum der Vereinsheimturnhalle sowie für den Bau der Theaterkulisse seien Materialkosten in Höhe von rund 1500 Euro entstanden, informierte der Bürgermeister. Für die anstehende Anschaffung einer Lichtanlage für Theateraufführungen liege ein Angebot in Höhe von 7100 Euro vor. Außerdem sei für den Deckeneinbau der Lichtanlage zusätzlich die Beschaffung von Aluminiumtraversen erforderlich.

Zu einem späteren Zeitpunkt plant der Theaterverein den Kauf einer Tonanlage. Außerdem werden ihm in den ersten beiden Jahre nach seiner Gründung für jährlich maximal sechs Theatervorstellungen die Belegungskosten in der Vereinsheimhalle erlassen. Für die Folgejahre soll eine separate Regelung getroffen werden, wie das Gremium bei einer Gegenstimme beschloss. Aufgrund der Corona-Pandemie sei aber nicht absehbar, ob heuer überhaupt Theateraufführungen stattfinden können, sagte Bürgermeister Willibold Graf.

