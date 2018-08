vor 19 Min.

Gemeinde bürgt beim Hallenbau für Verein

Die Vorbereitungen für das neue Sportgebäude in Kellmünz werden immer konkreter. Jetzt können ein Kredit aufgenommen und ein Förderantrag abschickt werden.

Von Armin Schmid

Grünes Licht zum Bau einer Sporthalle in Kellmünz gibt es bereits – wenn auch zunächst den Signalen nach und noch nicht offiziell. Somit bleibt das Projekt ein Thema: Die Vorbereitungen laufen. Der Kellmünzer Marktrat hat kürzlich eine Bürgschaft übernommen, die es dem Sportverein erlaubt einen Kredit in Höhe von maximal 100000 Euro für das Bauvorhaben aufzunehmen. Insgesamt liegen die Kosten bei 1,7 Millionen Euro. Nun kann der Bauantrag gestellt werden.

„Die Gemeinde hat alles für eine Antragstellung vorbereitet“, sagt Bürgermeister Michael Obst. Der TSV Kellmünz könne nun einen Förderantrag beim Bayerischen Landessportverband einreichen. Wie es mit dem Hallenbau weitergeht, hängt von dem Bescheid ab. Wunschvorstellung wäre es laut Obst, im Frühjahr 2019 mit dem Bau zu beginnen. Die Ausschreibung könnte noch Ende dieses Jahres stattfinden. Die finanziellen Mittel, die von der Marktgemeinde beigesteuert werden, seien bereits im Haushaltsplan enthalten. Und eine Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung im Rahmen der Dorferneuerung sei bereits in trockenen Tüchern.

Der TSV hat mit der Gemeinde eine Nutzungsvereinbarung für die neue Halle geschlossen. Dies ist laut Obst eine wichtige Bedingung für den Förderantrag gewesen. Der TSV sei Hausherr in der Sporthalle und übernehme dort die organisatorischen Aufgaben mit allen Rechten und Pflichten, so der Bürgermeister. Für einen Multifunktionsraum, der für Veranstaltungen, Versammlungen und durch die Volkshochschule genutzt werden kann, sei der Markt verantwortlich. Der Baubeginn im Frühjahr 2019 wäre wichtig, da dann die Illertalstraße ausgebaut werden soll. Die Illerbrücke wird gesperrt und die Zufahrt zum Sportgelände nur eingeschränkt möglich sein. Einschränkungen fielen in der Zeit des Umbaus wohl nicht so stark ins Gewicht.

Die alte Turnhalle und die Wohnung im Obergeschoss werden abgerissen. Neu entstehen soll eine neue Einfeld-Sporthalle mit Geräteräumen und Umkleidebereich. Die rund 400 Quadratmeter große Sporthalle erhält eine Bühne mit dahinterliegenden Geräteräumen. Zudem ist ein Multifunktionsraum mit kleinem Küchenbereich geplant. Der Mehrzweckraum soll rund 65 Quadratmeter groß sein und rund 50 Menschen Platz bieten. Im Außenbereich werden ein Spielplatz, ein Laubengang und die erforderlichen Stellplätze errichtet.

Themen Folgen