07:01 Uhr

Gemeinden im Illertal wehren sich gegen Kiesabbau

Der Verwaltungsverband spricht sich gegen Pläne in Kirchdorf aus. Welche Bedenken vorherrschen.

Von Tobias Rehm

Der Gemeindeverwaltungsverband Illertal will keinen weiteren Kiesabbau im Landschaftsschutzgebiet auf Kirchdorfer Gemarkung. Die Verbandsmitglieder sprachen sich kürzlich in einer Sitzung einstimmig dafür aus, ihre Bedenken in einer entsprechenden Stellungnahme zu formulieren. Anlass sind die Pläne eines Unternehmens, welche zwischen Kirchdorf und Dettingen einen Kiesabbau auf einer Fläche von rund neun Hektar vorsehen. „Wir sehen dieses Vorhaben als Verband sehr kritisch“, sagte der Erolzheimer Bürgermeister und Verbandsvorsitzende Jochen Ackermann.

Konkret geht es um ein Gebiet an der Landstraße Richtung Dettingen, gegenüber der vorhandenen Kiesabbaufläche. Jochen Ackermann berichtete, dass das Thema die Gemeinden und die Bevölkerung in den vergangenen Monaten bereits beschäftigt habe. Vonseiten der Gemeinden gebe es entsprechende Stellungnahmen. So lehne unter anderem Kirchdorf das Vorhaben kategorisch ab. Ackermann verwies darauf, dass sich auch der Regionalverband Donau-Iller mit großflächigem Kiesabbau auseinandergesetzt habe. Die dafür geeigneten Flächen seien an anderer Stelle ausgewiesen worden. „Das Illertal ist hierfür nicht vorgesehen.“

Zusätzlicher Schwerlastverkehr wird befürchtet

Generell werde eine „negative Entwicklung des Landschaftsbildes“ befürchtet, sagte der Erolzheimer Bürgermeister. Auch würde es zu einer Beeinträchtigung des für das Illertal typischen „Offenlandcharakters“ kommen. Ein weiterer Punkt, der gegen das Vorhaben spreche, sei eine zu befürchtende „erhebliche Zunahme“ des Schwerlastverkehrs im Illertal.

Ein in den Augen Ackermanns wesentlicher Punkt bei jener Fläche am Wasserschutzgebiet ist das Trinkwasser. „Wir sehen hier eine große Gefahr für das Gut Wasser.“ Die Gemeinden Erolzheim und Kirchdorf würden aus dem dortigen Grundwasser das Trinkwasser für die Versorgung von rund 70000 Bürgern und zahlreichen Gewerbe- und Industriebetrieben sicherstellen. Zum Ende seiner Ausführungen sagte Ackermann, dass die vorhandenen Kiesabbauflächen ausreichend seien für den regionalen Bedarf. Es sei nicht im Sinne des Gemeindeverwaltungsverbands, dass ein überregionaler Markt bedient werde.

Kirchdorfs Bürgermeister Rainer Langenbacher betonte, dass die Gemeinden frühzeitig tätig werden wollen und es gar nicht erst zu einer offiziellen Anhörung diesbezüglich kommen soll. „Der Kiesabbau kommt für uns nicht infrage“, machte auch Langenbacher klar.

Kiesabbau beginne immer klein, dann komme früher oder später die Erweiterung. „Die Befürchtungen sind umfassend, wir wollen dem Vorhaben gleich einen Riegel vorschieben“, sagte der Kirchdorfer Rathauschef. Das sahen auch die restlichen Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands so, zu welchem neben Erolzheim und Kirchdorf auch Kirchberg, Dettingen und Berkheim gehören. Sie stimmten geschlossen für eine Stellungnahme, in der die bei der Sitzung thematisierten Befürchtungen aufgeführt werden. (sz)

