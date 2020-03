17:15 Uhr

Gemeinsam gegen das Virus: Nachbarschaftshilfen formieren sich

Etliche Menschen wollen in Corona-Zeiten diejenigen unterstützen, die besonders gefährdet sind. Auch in der Region solidarisieren sich Gruppen. Vier Beispiele.

Von Sabrina Schatz

Es ist in diesen Tagen nicht einfach, Manfred Lingens ans Telefon zu bekommen. Mehrere Versuche, immer springt das Band an. Abends dann der Rückruf. Er sei gerade viel unterwegs, sagt der Babenhauser. Für morgen stünden schon acht Fahrten im Terminkalender. Fahrten, um Brot und Milch für Senioren zu kaufen. Um Kranken Medikamente zu besorgen oder sie zu dringenden Arztterminen zu bringen. Man müsse sich solidarisch zeigen in diesen Zeiten, in denen gerade ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen ein ungutes Gefühl, auch Angst haben, selbst aus dem Haus zu gehen.

Spontane Nachbarschaftshilfen wie die in Babenhausen formieren sich gerade vielerorts in der Region. In den sozialen Netzwerken poppen Hilfsangebote auf, zum Beispiel über die Hashtags #coronahilfe oder #coronachallenge. In Gemeinden und Städten schließen sich Freiwillige – ob Vereine oder private Gruppen – kurzerhand zusammen, um den eingeschränkten Alltag zumindest etwas zu erleichtern.

Manfred Lingens – selbst fast 80 Jahre alt – ist Vorsitzender der Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu. Lange bevor das Coronavirus das öffentliche Leben lähmte, hat er die Initiative „Bürger unterstützen Senioren“ gestartet. Dazu gehört ein Fahrdienst, für den die Nutzer ein kleines Entgelt bezahlen. Angesichts der aktuellen Lage teilt Lingens mit: „Ab sofort steht für Seniorinnen und Senioren, auch wenn sie nicht Mitglied im Verein sind, ein kostenloser Fahrdienst zur Verfügung. Natürlich nur für dringende Fahrten und Bedürfnisse.“ Wer beispielsweise zwei Wochen in häuslicher Isolation verbringen muss, könne den Service unter Telefon 08333/9274368 bestellen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Sechs ehrenamtliche Fahrer stehen laut Lingens derzeit bei der Seniorengemeinschaft parat. Auch er selbst.

Lingens ist davon überzeugt: Die Unterstützung gibt denen Kraft, die sie in Anspruch nehmen, aber ebenso denen, die sie spenden. Er bedauert, dass die soziale Komponente in Corona-Zeiten leidet. Reden können, jemanden haben, der zuhört: Das mildert Sorgen und vertreibt Einsamkeit. „Die Stimmung gerade ist beängstigend. Da ist viel Unsicherheit.“

Auch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Illertissen will dem entgegenwirken. Sie muss zwar ihren Awo-Treff auf unbestimmte Zeit schließen – „dennoch möchten wir für die Menschen in Illertissen und den Stadtteilen da sein“, teilt die Vorsitzende Stefanie Steinle mit. Sie bietet an, Einkaufs- und Besorgungsdienste für Senioren und kranke Menschen zu übernehmen, die ihr Zuhause nicht mehr verlassen können oder wollen. Diese dürfen sich unter Telefon 0176/26112901 melden.

Freiwillige müssen sich auch selbst schützen

In Roggenburg wiederum macht die Gemeindeverwaltung auf ihrer Internetseite und im Mitteilungsblatt auf ein Hilfsangebot aufmerksam. „Die jetzige Situation fordert unser aller Solidarität“, schreibt Bürgermeister Mathias Stölzle. Sein Appell: „Bitte helfen Sie in guter nachbarschaftlicher Zusammenarbeit bei der Betreuung von Schul- und Kindergartenkindern, bei Einkäufen und Besorgungen, bei Fahrten zum Arzt, zur Apotheke und den vielen Herausforderungen, die dieser veränderte Alltag mit sich bringt.“ Roggenburger, die Unterstützung benötigen, können sich laut Mitteilung vertrauensvoll an die Gemeindeverwaltung wenden. „Gemeinsam mit ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern haben wir einen Hilfsdienst eingerichtet, der für Sie Einkäufe tätigt und sich um Sie kümmert“, so Stölzle. „Wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir keine Kinderbetreuung anbieten können. Auch wenn Sie selbst helfen möchten, freuen wir uns auf Ihren Anruf.“ Die Verwaltung ist unter Telefon 07300/9696-0 erreichbar.

Um Menschen in Quarantäne und Risikogruppen zu unterstützen, übernimmt auch die Handballabteilung des TSV Weißenhorn ab morgen, 20. März, kostenlos Einkäufe und Besorgungen für Bürger der Stadt und ihrer Stadtteile. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich ab Freitag zwischen 14 und 15.30 Uhr telefonisch unter 07309/7711 melden.

Wichtig ist: Die freiwilligen Helfer müssen auch an die eigene Gesundheit denken, sich vor dem Virus schützen und dessen Verbreitung verhindern. Manfred Lingens aus Babenhausen nennt ein Beispiel: „Wir sind zurückhaltend und vermeiden Kontakt. Wir stellen zum Beispiel den Einkaufskorb vor der Tür ab.“ Einen Leitfaden für die Nachbarschaftshilfe finden Sie hier: Leitfaden zur Nachbarschaftshilfe: Das gilt es zu beachten.

Kontakt: Gibt es in Ihrem Ort auch Nachbarschaftshilfen? Informationen über weitere Angebote sammelt die IZ (E-Mail: redaktion@illertisser-zeitung.de).

