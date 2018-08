vor 38 Min.

Gemüsedieb wird handgreiflich

Ein Unbekannter macht sich in einem Garten in Erolzheim zu schaffen - und wird dabei erwischt.

Rabiat geworden ist ein Gemüsedieb, den ein Zeuge verfolgt hatte. Der Unbekannte war nach Angaben der Polizei am Sonntag in Erolzheim unterwegs und machte sich gegen 22 Uhr in einem Garten eines Anwesens am Realschulweg zu schaffen. Der 35 Jahre alte Nachbar und seine Frau beobachteten den fremden Eindringling. Der Mann zögerte nicht lange und sprach den Unbekannten an. Dieser erschrak jedoch und flüchtete. Sein Fahrrad samt geerntetem Gemüse ließ er stehen. Der 35-Jähre verfolgte ihn und hielt ihn fest. Unerwartet holte der Unbekannte aus, schlug zu, riss sich los und konnte entkommen.

Trotz sofortiger Suche konnte die Polizei keinen Verdächtigen mehr finden. Der Zeuge beschrieb den Gemüsedieb als etwa 28 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hätte kurze dunkle Haare und eine stämmige Figur gehabt. Bekleidet sei er mit einem Achselshirt und einer kurzen Hose gewesen. Die Ermittler vom Polizeiposten Ochsenhausen, Telefonnummer 07352/202050, haben jetzt wegen des versuchten Diebstahls und Körperverletzung, die Suche nach dem Unbekannten aufgenommen, heißt es im Polizeibericht. (az)

