Genau hinschauen lohnt sich: Seltener Vogel im Bucher Ried gesichtet

Plus Leon Wischenbarth hatte als Erster in Deutschland den seltenen Rotlappenkiebitz gesichtet. Das war im Bucher Ried. Jetzt hat der 15-Jährige dort wieder Spannendes entdeckt.

Dieser Ausflug ins Bucher Ried endete für Leon Wischenbarth immerhin mit der zweitspannendsten Vogelsichtung seines Lebens. Bisher nicht zu toppen ist für den 15-jährigen Hobbyornithologen seine Beobachtung eines Rotlappenkiebitz. Er war der Erste überhaupt, der diese Art in Deutschland entdeckt hatte. Das war ebenfalls im Bucher Ried. Dort ist ihm nun ein Gleitaar begegnet. Nicht nur der Name klingt exotisch. Ursprünglich stammt diese Art aus Südafrika.

Eine Möwe, die doch keine ist

An seine Begegnung mit dem Gleitaar erinnert sich Leon noch genau. Eigentlich hatten er und seine Eltern (irgendwer muss ihn schließlich von Vöhringen nach Buch fahren) ihre Runde durch das Ried gerade beendet, als der Vogel direkt über seinen Kopf flog. "Zuerst dachte ich, das sei eine Möwenart", sagt Leon. Doch dann fing das Tier zu rütteln an - so bezeichnen es Vogelkundler, wenn das Tier sozusagen in der Luft stehen bleibt, indem es mit den Flügeln vor und zurück schlägt. Laien kennen das Verhalten meist von Kolibris. "Möwen rütteln aber nicht", sagt Leon. Also schaute er genauer hin: Dieser Vogel hatte doch eher etwas Falkenartiges.

Der Gleitaar im Bucher Ried: Auf diesem Foto sind seine markanten schwarzen Schulterflecken besonders gut zu erkennen. Foto: Leon Wischenbarth

Zum Glück verweilte der Vogel noch eine Weile im hinteren Riedteil und flog noch mal über ihn hinweg, sodass Leon das Tier genauer beobachten und Fotos schießen konnte, anhand derer der Gleitaar im Nachhinein gut zu bestimmen ist. Typisch für den Vogel sind seine rötlichen Augen, die grau-weiße Brust und schwarze Schultern. Dass sich Gleitaare, die ursprünglich aus Südafrika kommen und sich mittlerweile vereinzelt auf der Iberischen Halbinsel und in Südfrankreich angesiedelt haben, nach Deutschland verirren, kommt hin und wieder vor. Rund 6500 Brutpaare sollen laut Expertenschätzungen in der Westpaläarktis, also Nordafrika, Europa und Voderasien, leben. Im Landkreis Neu-Ulm hatte das Tier bisher aber niemand beobachtet und offiziell gemeldet, sagt der 15-Jährige.

Hat sich der Gleitaar verflogen?

Was die Beobachtung für ihn auch besonders macht: Er hat den Vogel dort selbst entdeckt und war nicht nach einem Hinweis eines anderen Vogelbeobachters dort. Der Junior-Vogelkundler stellt außerdem Mutmaßungen an, was der Vogel hier wohl gemacht hat. Gleitaare, so erklärt Leon, seien eigentlich Standvögel, das heißt, sie wechseln nicht zwischen einem Sommer- und Winterquartier. Oft würden Jungvögel auf der Suche nach einem neuen Revier weite Strecken zurücklegen. In diesem Fall schätzt der 15-Jährige das Tier aufgrund seines Aussehens aber als Altvogel ein, der sich womöglich etwas verflogen hat.

Gleitaare sind bei uns zwar nicht heimisch, lassen sich aber immer wieder einmal in Deutschland blicken. Foto: Leon Wischenbarth

Neben dem exotischen Rotlappenkiebitz und nun dem Gleitaar ist Leon noch eine Begegnung mit einem besonderen Vogel in Erinnerung geblieben. Vor rund einem Jahr hatte sich ein Steinadler hier in die Region verirrt. Die majestätischen Greifvögel leben eigentlich in den Alpen, nur dort finden sie Brutstätten.

Experte bestätigt die Sichtung

Dass es sich bei dem nun gesichteten Vogel tatsächlich um einen Gleitaar handelt, bestätigt auch Biologe Ralf Schreiber vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Er erklärt: "Gleitaare tauchen bei uns in Süddeutschland immer wieder auf." 2017 hielt sich ein solches Tier rund vier Wochen bei Haigerloch nahe Tübingen auf. 20 Gleitaar-Sichtungen soll es im vergangenen Jahr in Deutschland gegeben haben, sagt auch Leon Wischenbarth.

Der von Leon beobachtete Gleitaar hat wohl nur einen kurzen Zwischenstopp im Bucher Ried eingelegt. Der junge Vöhringer hat den Vogel zumindest nicht nochmal entdecken können.

