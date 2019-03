vor 22 Min.

Generationenstiftung sorgt für bezahlbare Senioren-Wohnungen in Altenstadt

In Altenstadt wird eine Stiftung gegründet. Eines ihrer Ziele: Bürger sollen auch im Alter in ihrem Heimatort leben können. Für junge Leute ist ebenfalls einiges vorgesehen.

Von Franziska Wolfinger

Auch in einem so reichen Land wie Deutschland haben viele Menschen Angst vor Armut im Alter. Die Sorge, sich seine Wohnung irgendwann nicht mehr leisten zu können, ist bei manchen groß. Vor dem Hintergrund stetig steigender Mieten, auch hier in der Region, ist das nicht verwunderlich. Senioren in Altenstadt sollen sich darüber künftig weniger Sorgen machen müssen.

Stiftung kauft fünf Wohnungen im Haus Elfriede

Bezahlbarer Wohnraum für Rentner ist das erste große Projekt, der Generationenstiftung, die am kommenden Donnerstag gegründet wird. Die Stiftung will dann insgesamt fünf Wohnungen im Haus Elfriede kaufen. Das Seniorenheim wurde im Februar in der Altenstadter Ortsmitte eröffnet. Zusätzlich will die Stiftung einen weiteren Raum in dem Heim erwerben, der zum Beispiel für Besuche genutzt werden kann.

Die Idee zu dieser Stiftung kam zwar von der Gemeindeverwaltung, die sich bisher auch um die bürokratischen Vorbereitungen gekümmert hat. Künftig sollen sich dort aber Altenstadter Einwohner engagieren, sagt Bürgermeister Wolfgang Höß. Die Bürger sollen dadurch selbst entscheiden können, welche Projekte und Anliegen ihnen wichtig sind und wofür sie das Stiftungsvermögen ausgeben wollen.

Bürger engagieren sich in der Stiftung

Die Gemeinde hat bisher die Stiftungssatzung ausgearbeitet, sich um die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes gekümmert und auch die Kaufverträge für die fünf Wohnungen im Haus Elfriede vorbereitet. Damit die Arbeit der Stiftung gut anläuft, werden drei Gemeinderäte und der Bürgermeister den den Stiftungsvorstand bilden, der sich um das Organisatorische kümmert. Den Vorsitz wird voraussichtlich der zweite Bürgermeister Ernst Wüst übernehmen. Höß sagt: „Im Stiftungsrat wollen wir bewusst die Bevölkerung einbeziehen.“ Es gebe auch schon einige Interessenten aus dem Ort, die sich vorstellen können, Posten in dem Gremium zu übernehmen. Zu den ersten Aufgaben des Stiftungsrates wird gehören, Regeln festzulegen, nach denen die Vergabe der Stiftungswohnungen im Haus Elfriede geregelt wird. Bürgermeister Höß erklärt, zu diesen Kriterien könnte zum Beispiel neben der finanziellen Situation der Betroffenen deren soziales und familiäres Umfeld sowie ihre aktuelle Wohnsituation gehören. Entscheiden solle das allerdings das Gremium aus der Bevölkerung.

Wohnungen kosten 1,2 Millionen Euro

Die Finanzierung der seniorengerechten Wohnungen sei schon gesichert, sagt Höß. Insgesamt kosten sie 1,2 Millionen Euro. Die Kaufverträge sind soweit vorbereitet und können unterzeichnet werden, sobald die Stiftung in einer öffentlichen Sondersitzung der Gemeinderats am Donnerstagabend gegründet wurde. Die Stiftung kann zum Kauf 600.000 Euro aus eigenen Mitteln beisteuern. Die zweite Hälfte wird über ein günstiges KfW-Darlehen finanziert.

Wie hoch die Miete in den Stiftungs-Wohnungen dann sein wird, kann Höß noch nicht genau sagen. Sie müsse allerdings günstiger sein als am regulären Mietmarkt, schließlich seien es soziale Altenwohnungen. Die Wohnungen werden außerdem nicht dauerhaft belegt sein. „Sie sollen dem zur Verfügung stehen, der das auch braucht. Da wird es auch Leerstände geben“, sagt der Bürgermeister.

Neben den fünf Wohnungen wird die Stiftung auch andere Dinge fördern. Die sind nun das erste und gleichzeitig ein sehr großes Projekt, doch die Generationenstiftung soll für alle Generationen da sein und dann auch in der Jugendförderung aktiv sein.

Die Sondersitzung des Altenstadter Marktgemeinderats zur Gründung der Generationenstiftung findet am Donnerstag, 14. März, im Haus Elfriede statt.

