Geparktes Auto in Tiefenbach angefahren: Polizei sucht Zeugen

In Tiefenbach wurde ein Audi an der Motorhaube beschädigt.

In Tiefenbach hat es gekracht. Ein Unbekannter hat ein Auto angefahren und ist geflüchtet. Die Vermutung der Polizei: Ein größeres Fahrzeug steckt dahinter.

Eine bisher unbekannte Person hat ein geparktes Auto in Tiefenbach angefahren. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Montag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 16.30 Uhr in der Haydnstraße. Bei dem an der Motorhaube beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Audi.

Wie die Beamten mitteilen, könnte in Anbetracht der Unfallspuren ein größeres Fahrzeug den Schaden verursacht haben. Denkbar seien ein Bagger oder ein Lastwagen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro, so die Polizei. Weitere Angaben, auch zum Unfallhergang, sind derzeit nicht möglich. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei in Illertissen melden. (AZ)

