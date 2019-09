17:45 Uhr

Geplanter Werbepylon von McDonald’s sorgt für Ärger

McDonald’s will in Illertissen einen Werbepylon errichten.

Im Illertisser Bauausschuss stößt die geplante Vorrichtung am neuen Gewerbegebiet Leitschäcker auf Kritik. Die Räte schlagen einen Kompromiss vor.

Von Dominik Stenzel

Das Gewerbegebiet Leitschäcker an der Illertisser Auffahrt zur A7 nimmt Form an: Wo vor einigen Wochen noch eine grüne Wiese war, rollen nun Bagger umher, Lastwagen fahren ein und aus. Gebäude sind noch nicht zu erkennen, es steht aber fest: Neben einer Fertigungshalle und einem Hotel werden dort eine Tankstelle und ein McDonald’s-Restaurant entstehen. Vor allem die geplante Filiale der Burgerkette hatte in der Vergangenheit bei den Stadträten für Unmut gesorgt. Eine ihrer Befürchtungen: Der Fast-Food-Riese würde der örtlichen Gastronomie schaden, Durchreisende nicht mehr zum Essen in die Stadt kommen.

Nun beschäftigte sich der Bau- ausschuss erneut mit dem geplanten Restaurant. Denn damit der McDonald’s und die Tankstelle von Autofahrern auf der A7 frühzeitig gesehen werden, möchten die beiden Konzerne zwischen den Gebäuden einen prominenten Werbepylon errichten: 25 Meter hoch soll er sein, mit den vier mal vier Meter großen Logos der Firmen an zwei Seiten.

McDonald's in Illertissen: Hinweisschilder an der Autobahn sind keine Option

Das Problem: Laut Gerhard Steinle vom Bauamt ist in der städtischen Werbeanlagensatzung festgelegt, dass solche Pylonen lediglich zwölf Meter hoch sein dürfen. Jene Vorgaben seien vor allem dazu da, um die Innenstadt vor zu großen Werbevorrichtungen zu schützen. In einem Gewerbegebiet am Stadtrand sollten jedoch andere Maßstäbe gelten, so Steinles Ansicht. Für McDonald’s und die Tankstelle sei ein solch großer Pylon notwendig. „Das Gelände liegt tiefer als die Autobahn“, sagte Steinle. Auch die umliegenden Bäume und Brücken erschwerten die Sicht auf das Gelände. Außerdem sei im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gebäude im Leitschäcker bis zu zwölf Meter hoch sein dürften, eine Werbeanlage müsste über diese schon deutlich hinausragen. Argumente, welche die Stadträte nicht überzeugten.

Ein derart hoher Pylon in der Landschaft mache sich „schrecklich“, sagte Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne). Man sollte sich deswegen an die Vorgaben der Werbeanlagensatzung halten: „Mehr geht gar nicht.“

„Soll so die Visitenkarte der Stadt aussehen?“, fragte Ansgar Batzner (Freie Wähler) in die Runde und fügte an: „Jeder muss das für sich selbst entscheiden.“ Heutzutage hätten Werbetafeln keine so wichtige Funktion mehr wie früher. Die Menschen würden sogar schon mit Apps ihr Essen im Voraus bestellen und daher auch auf anderen Wegen erfahren, wo sich der nächste McDonald’s befindet. Eine bessere Option wären Batzner zufolge Schilder, die an der Autobahn auf Restaurant und Tankstelle hinweisen. Laut Steinle wäre das zwar die „eleganteste Lösung“ – in diesem Fall jedoch nicht möglich. Die Autobahndirektion ließe solche Hinweise auf eine Tankstelle oder ein Restaurant in einem Gewerbegebiet nicht zu: „Solche Schilder werden nur für Rasthöfe genehmigt.“

CSU-Rat Haas schlägt Kompromiss vor

Wilhelm Fischer (CSU) sagte, dass über einen aus größerer Distanz sichtbaren Hinweis schon nachzudenken sei. Würden Autofahrer erst unmittelbar vor der Ausfahrt auf Restaurant oder Tankstelle aufmerksam, könnten sie „schlagartig“ runterbremsen: „Das könnte zum Problem werden.“

Einen Kompromiss schlug CSU-Rat Dietmar Haas vor. Man sollte sich zwar an den Bebauungsplan halten. Allerdings dürften die bis zu zwölf Meter hohen Gebäude im Gebiet Leitschäcker durch kleinere Aufbauten um drei Meter erhöht werden. Ein 15 Meter hoher Werbepylon wäre daher eine Alternative. Die Mehrheit der Räte stimmte Haas’ Vorschlag zu. Ob McDonald’s und die Tankstelle sich damit zufrieden geben, ist offen. Laut Bürgermeister Jürgen Eisen gab es Signale, dass ein Pylon unter 22 Metern Höhe wohl nicht gebaut würde.

