vor 37 Min.

Gerangel in der Innenstadt

Wie der Fischertagsvorabend aus Sicht der Polizei verlief

Der Fischertagsvorabend in Memmingen ist aus Sicht der Polizei weitgehend ruhig verlaufen. Die Besucherzahlen fielen wegen des Wetters geringer aus als im Vorjahr. Zudem konnten Polizisten vor Ort Auseinandersetzungen vorzeitig verhindern und beruhigen. Trotzdem ereigneten sich drei Körperverletzungen: Kurz vor Mitternacht kam es vor einer Apotheke zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern. Einer wurde leicht verletzt. Gegen Mitternacht trafen in der Fußgängerzone mehrere Personen aufeinander. Es kam zu einem Gerangel, wobei ein Mann zu Boden fiel und sich an Scherben verletzte. Gegen 1 Uhr wurde eine Gruppe vor einem Lokal handgreiflich. Ein Mann fiel zu Boden und erhielt Tritte gegen den Oberkörper. Die Beteiligten standen jeweils unter erheblichem Alkoholeinfluss. (az)

