vor 47 Min.

Gericht in Augsburg weist Klage gegen Verkehrsinsel in Biberachzell ab

Wegen dieser Verkehrsinsel am Ortseingang von Biberachzell hat ein Anwohner gegen den Landkreis Neu-Ulm geklagt.

Plus Ein Anwohner stört sich massiv an einer Verkehrsinsel vor seinem Haus in Biberachzell. Das Verwaltungsgericht Augsburg teilt seine Ansicht nicht.

Von Jens Noll

Ein Anwohner aus Biberachzell hat keinen Anspruch darauf, dass eine Verkehrsinsel vor seinem Grundstück verlegt wird. Das hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Augsburg in einer mündlichen Verhandlung entschieden. Der Mann aus dem Weißenhorner Stadtteil hatte wegen des Straßenausbaus gegen das Landratsamt Neu-Ulm geklagt.

