Geschichte: Das Heimweh einer Vöhringerin war stärker als der Goldene Westen

Plus Kreszentia Haug aus Vöhringen hat Ende des 19. Jahrhunderts jeden Pfennig gespart für ein Ticket in die sogenannte Neue Welt. Doch dort angekommen machte sich schnell Ernüchterung breit.

Walter Nothelfer ist ein wandelndes Lexikon. Alles, was mit Vergangenem zu tun hat, interessiert ihn, ob es sich dabei um die große Weltgeschichte handelt oder um die Historie seines Geburtsortes Vöhringen. Er war maßgeblich beteiligt an der Gründung des Vöhringer Museums für Stadt- und Industriegeschichte und wurde für sein Engagement mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Jetzt ist er bei seinen steten Recherchen zufällig auf die eigene Familie gestoßen.

Die USA waren nicht für alle der Goldene Westen

Seine Großmutter Kreszentia Haug, 1871 in Klingenstein (heute Blaustein) geboren, wanderte mit 17 Jahren 1888 nach Amerika aus. Aber für das Mädchen waren die USA nicht der Goldene Westen. Sie kehrte 1895 von Heimweh geplagt nach Vöhringen zurück.

Der Vöhringer Walter Nothelfer, 85, ist ein Chronist aus Leidenschaft. Foto: Ursula Balken

Wertvolle Hilfe auf der Suche nach den großen und kleinen Geschehnissen in der Welt ist für Nothelfer, 85, das Magazin für Geschichte Damals, erstmals erschienen 1969. Es ist ein monatlich erscheinendes Heft auf populär-wissenschaftlicher Basis. In der Ausgabe zum Ende des vergangenen Jahres thematisierte die Titelgeschichte die deutsche Auswanderung nach Nordamerika. Für Nothelfer war das die Inspiration, sich einmal mehr in die eigene Familiengeschichte zu vertiefen. Denn es war zwar in der Familie bekannt, dass seine Großmutter Kreszentia Haug einst in die USA auswanderte, aber viel mehr wusste man nicht.

Die Fahrt nach Amerika kostete ein Monatseinkommen

Bekannt ist heute allerdings auch, warum die Menschen damals ihre Heimat verließen. Walter Nothelfer, der sich jetzt intensiv mit dem Thema befasst hat, sagt: "Da war in der Kaiserzeit immer die Rede vom goldenen Zeitalter. Aber das waren nur für wenige goldene Zeiten. Die meisten Menschen waren arm und die Familien kinderreich." Das Jahreseinkommen eines Arbeiters lag in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei 160 Mark. Und das kostete die Schiffspassage Richtung Amerika. Die junge Kreszentia musste vor ihrer Reise eifrig sparen.

Die Familie im feinen Sonntagsstaat: Kreszentia hatte nach ihrer Rückkehr aus den USA Leonhard Daiber geheiratet. Die Kinder von links: Josef, Magdalena, Georg und Theresia. Foto: Ursula Balken (Repro)

Die Familie Haug lebte damals in Klingenstein, siedelte aber nach Vöhringen um - "weil es bei Wieland Arbeit gab", sagt Nothelfer. Das heutige Weltunternehmen hatte sich 1864 an der Iller niedergelassen und war der Grund, warum sich die kleine Gemeinde zur Stadt entwickelt hat.

Für die Überfahrt nach Amerika, so fand Nothelfer heraus, stand die "SS Columbia" in Bremerhaven bereit; heute im Deutschen Museum in München als typisches Modell eines Auswandererschiffes zu sehen. Die Auswanderer um Kreszentia Haug legten im Hafen von New York 1888 an. Die später berühmt gewordene Immigrations-Insel Ellis Island gab es damals noch nicht, die Ankunftsstation für Einwanderer wurde erst 1892 eröffnet. Nothelfer fand heraus, dass sich zahlreiche Amerikaner bei der Anlegestelle im Hafen einfanden. Sie wollten die Neuankömmlinge begutachten.

Kreszentia Haug fand eine Anstellung als Hausmädchen

"Gesucht wurden damals Haushaltshilfen oder auch Handwerker", weiß Nothelfer. So kam Kreszentia nach Iowa im Mittleren Westen in eine Familie mit fünf Kindern. Die hatte sie zu betreuen und auch dafür zu sorgen, dass im Haushalt alles tipptopp lief. Sie war die rechte Hand der Hausfrau. Das Mädchen aus Schwaben sprach kein Wort Englisch und kam praktisch nie aus dem Haus. Kreszentia plagte das Heimweh. "Das muss ganz schrecklich gewesen sein, denn sie sparte jeden Cent, jeden Dollar, um eine Schiffspassage zurück nach Deutschland buchen zu können." 1895 kehrte sie dann heim.

In Deutschland angekommen heiratete Kreszentia dann Leonhard Daiber aus Vöhringen. Geschichten über ihr Leben gibt es nur aus zweiter Hand, weil das Schreiben für viele nicht so einfach von der Hand ging oder aber ein früher Tod das Weitertragen der Familiengeschichte unmöglich machte. Kreszentia Daiber starb bereits 1931 mit nur 60 Jahren. So gibt es nichts, was Enkel Walter Nothelfer von der Großmutter erfragen konnte.

Aber mit den Unterlagen, die er zusammengetragen hat, und mit dem Inhalt aus der Zeitschrift Damals gelang es ihm, ein Bild aus der Zeit zusammenzutragen, als zahlreiche Deutsche ihre Heimat verließen und unter welchen Bedingungen sie in der Neuen Welt ihr Leben aufbauten, was nicht immer einfach war. Nothelfer bringt es so auf den Punkt: "Auch in Amerika flogen einem die Tauben nicht in den Mund."

