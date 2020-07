13:21 Uhr

Gestohlener Radlader taucht wieder auf

In Weißenhorn wurde ein Radlader gestohlen.

Plus Unbekannte hatten das Baustellenfahrzeug vom Hof eines Waschparks in Weißenhorn gefahren. Zeugen führten die Polizei schließlich zu dem gestohlenen Radlader.

Große Erleichterung beim Betreiber eines Weißenhorner Waschparks: Der Radlader, den Unbekannte am Wochenende von seinem Betriebshof gestohlen hatten, ist wieder da. Die entscheidenden Tipps lieferten ein Jäger und ein Zeuge, der im Wald unterwegs war.

Unbekannte hatten sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag Zutritt zum Betriebsgelände in der Zeissstraße verschafft. Vermutlich mit einem Nachschlüssel, so die Polizei, hatten sie den versperrten Radlader im Wert von etwa 8700 Euro vom Hof gefahren. Mehr dazu lesen Sie hier: Unbekannte fahren nachts mit gestohlenem Radlader davon

Gestohlener Radlader: Zeugen machen Beobachtungen im Wald

Aufgrund des bei uns veröffentlichten Zeugenaufrufs gingen bei der Polizei Weißenhorn mehrere Hinweise ein. Ein Jäger hatte am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr einen fahrenden Radlader im Bereich Wullenstetten gesehen, was ihm verdächtig vorkam. Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass er einen abgestellten Radlader an einem Waldstück zwischen Illerberg und Witzighausen gesehen hat. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den gestohlenen Radlader aus Weißenhorn handelte. Nach erfolgter Spurensicherung konnte das Baufahrzeug seinem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Der Besitzer hatte den Diebstahl auf seiner Facebookseite bekannt gemacht und bedanke sich über das Soziale Netzwerk auch beim Finder und den Kunden, die den Beitrag mehr als 90 Mal geteilt hatten. (az)

Unser Radler ist wieder da !!! Vielen Dank an die Polizei Weißenhorn für euer Hilfe . Vielen vielen Dank auch an den... Gepostet von MS Waschpark am Dienstag, 21. Juli 2020

