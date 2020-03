11.03.2020

Gesundheitswoche will wieder Auszeit bieten

Aktionen finden von 20. bis 28. Juni statt. Angebote ab sofort melden

Hektik und Stress begleiten viele auf Schritt und Tritt, egal ob im Alltag zu Hause, in der Schule oder im Beruf. Wer sich eine Auszeit nimmt, schöpft Kraft und bringt Körper, Geist und Seele wieder in Einklang. Eine Auszeit bieten sollen auch die Angebote der 18. Unterallgäuer Gesundheitswoche, die von Samstag bis Sonntag, 20. bis 28. Juni, stattfindet. Sie steht heuer erneut unter dem Motto „(R)Auszeit für alle“. Wer eine Veranstaltung zu diesem Thema anbieten möchte, kann sich ab sofort beim Landratsamt Unterallgäu melden. „Alle Gemeinden, Einrichtungen, Vereine und auch Einzelpersonen aus dem Unterallgäu oder Memmingen, die eine Veranstaltung haben, die sich diesem Thema widmet oder das Motto kreativ interpretieren, können sich bei uns melden“, sagt Tobias Klöck vom Tourismus-Team am Landratsamt. „Für eine abwechslungsreiche Gesundheitswoche suchen wir wieder viele Akteure mit einem breit gestreuten Angebot.“ Die Bandbreite bei der Gesundheitswoche soll wieder von Sportangeboten über Vorträge bis hin zu Entspannungskursen reichen. Eröffnet wird die Gesundheitswoche am 20. Juni mit einem Tag der offenen Tür in der Kreisklinik in Mindelheim. In den vergangenen beiden Jahren fand der Auftakt in Babenhausen statt. (az)

Nähere Auskünfte gibt Tobias Klöck unter Telefon 08261/995-643. Per E-Mail an tourismus@lra.unterallgaeu.de kann man Veranstaltungen melden.

