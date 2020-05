vor 21 Min.

Getötetes Zwergkaninchen in Altenstadt: Polizei ermittelt

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Was die ersten Ermittlungen ergaben.

Wegen eines toten Kaninchens ermittelt derzeit die Illertisser Polizei. Das Tier wurde am Montagabend in einem Wohnheim an der Unteren Illereicher Straße in Altenstadt gefunden. Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass es aus einem Gehege in der Nachbarschaft stammt und mutmaßlich zwischen 17.30 und 19.15 Uhr durch Gewalteinwirkung zu Tode gebracht wurde.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Tatverdacht richtet sich demnach gegen einen 24-jährigen Mann aus dem Wohnheim, der in den vergangenen Tagen mehrmals unerlaubterweise in der Nähe des Geheges gesehen worden war.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ein. Zeugen können sich unter 07303/9651-0 an die Polizei wenden. (az)

