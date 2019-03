17:00 Uhr

Gewerbe bringt Geld in Babenhauser Gemeindekasse

Dank florierender Wirtschaft ist das Steueraufkommen in Babenhausen 2018 höher als erwartet. Der Bürgermeister berichtet der Gewerberegion, wie sich der Markt weiter entwickeln soll.

Von Fritz Settele

Dass die Wirtschaft in Babenhausen floriert, zeigt ein Blick in die Gemeindekasse. Bürgermeister Otto Göppel gab bei der Jahresversammlung der Gewerberegion Babenhausen Einblick in die Finanzen – und bedankte sich für das nach seinen Worten „sehr gute Steueraufkommen 2018“ in erster Linie bei den heimischen Gewerbetreibenden und Unternehmen. Das Gewerbesteueraufkommen in Höhe von knapp fünf Millionen Euro – rund eine Million mehr als 2017 – sei vor allem ihnen zu danken. Auch der gemeindliche Anteil an der Einkommenssteuer (rund 3,34 Millionen Euro) und an der Umsatzsteuer (485000 Euro) übertrafen laut Göppel die Ansätze. Die Steuerkraftzahl liegt bei 1196 Euro pro Einwohner und damit über dem Landesdurchschnitt von 1070 Euro.

Die größten Ausgabeposten stellten die Gewerbesteuerumlage mit 1,2 Millionen Euro, die VG-Umlage mit 616000 Euro und die Kreisumlage mit 3,1 Millionen Euro dar. So profitiere auch der Landkreis Unterallgäu von der Wirtschaftskraft vor Ort, sagte Göppel. Besonders positiv sei, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Babenhausen mit 656 Euro nach langer Zeit wieder unter dem Landesdurchschnitt (731 Euro) liegt.

Der Bürgermeister berichtete zudem von Themen, welche die heimische Wirtschaft betreffen. Zum Beispiel von dem Ausbau der Infrastruktur. Die Straßenbaumaßnahme in der Rechbergstraße und im Wiesmühlweg mit Kosten von mehr als zwei Millionen Euro ist, wie berichtet, inzwischen vergeben und soll im April starten. Auch hinsichtlich der lange geplanten Spange zwischen der B300 und der Staatsstraße 2020 habe sich in den vergangenen Wochen etwas getan. Göppel rechnet damit, dass im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Das Vorhaben dürfte eine Entlastung des Gewerbeverkehrs mit sich bringen.

Breitbandausbau ist abgeschlossen

Auf Nachfrage führte Göppel aus, wie es um die geplante Gewerbegebietserweiterung am Schöneggweg steht. Demnach ist das Umlageverfahren durch das Amt für Digitalisierung beantragt und kann „hoffentlich bald durchgeführt werden“. Allerdings seien noch einige Fragen bezüglich der Versickerung und der Bodenverhältnisse mit dem Landratsamt zu klären, bis der Bebauungsplan in die nächste Runde gehen kann. Die Umsetzung soll über einen Erschließungsträger, beispielsweise Bayerngrund, erfolgen. Hierzu seien aber noch Verträge mit den einzelnen Grundstückseigentümern abzuschließen.

Mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets und einem Ausbau der Infrastruktur sollen sich neue Möglichkeiten für Unternehmen öffnen. Bild: Sabrina Schatz (Archivbild)

Auch eine gute Breitbandversorgung ist für die Wirtschaft notwendig. Der Ausbau wurde laut Göppel im vergangenen Jahr abgeschlossen. Von den 389000 Euro an Kosten blieb der Gemeinde ein Eigenanteil von 160000 Euro.

Auf die weitere Entwicklung des neuen Marktplatzes, Auf der Wies, angesprochen, merkte der Bürgermeister an, dass mit Grundstückseigentümern „bereits mehrere Gespräche geführt wurden und die Bereitschaft zum Verkauf bei einigen, aber nicht allen, vorliegt“. Ein Investor wäre bereit, einzusteigen, ebenso die Regierung von Schwaben, die allerdings einen Architektenwettbewerb verlangt.

Etwaige Änderungen der Stellplatzsatzung, die für Babenhausen gilt und bisweilen in der Kritik steht, beschäftigen laut Göppel derzeit die jeweiligen Fraktionen, ehe dann der Marktrat endgültig darüber entscheiden will.

Auch die Zukunft des Fuggerareals war ein Thema: In diesem Jahr solle die Sanierung im Bereich des Langschlosses starten. Deshalb stimmte Göppel mit der Gewerberegion überein, den Weihnachtsmarkt noch nicht auf das Gelände zu verlegen. Für eine Instandsetzung des Zehentstadels lägen zwar schon einige Zuschusszusagen vor, allerdings fehle noch das Ja für Bundesmittel, ohne die dort kein Baubeginn möglich wäre.

Weitere Themen waren der Flexibus, der voraussichtlich ab Herbst auch in Babenhausen und Umgebung fahren soll. Die Marktgemeinde soll ein Knotenpunkt werden – und von diesem Angebot für mehr Mobilität könnten auch die Gewerbetreibenden profitieren.

Außerdem sprach Göppel mit den Mitgliedern der Gewerberegion unter anderem über die Schul- und Kindergartensituation in Anbetracht steigender Bevölkerungszahlen sowie über neue Wohn- und Bebauungsgebiete.

