Gewerbeschau in Babenhausen findet wegen Corona auch 2021 nicht statt

Alle fünf Jahre findet in Babenhausen in der Regel eine Gewerbeschau statt. Das Bild zeigt die Veranstaltung 2015 – noch mit anderem Konzept.

Plus Wann größere Veranstaltungen wieder möglich sind, ist ungewiss. Das betrifft auch die Gewerbeschau in Babenhausen.

Die im vergangenen Jahr abgesagte Leistungsschau der Gewerbetreibenden aus Babenhausen und der Umgebung wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Kay-Uwe Bertram, Vorsitzender des Vereins Gewerberegion Babenhausen, erklärt die Hintergründe.

Auch 2021 fällt die Gewerbeschau in Babenhausen aus. Das teilt Kay-Uwe Bertram, Vorsitzender des Vereins Gewerberegion Babenhausen, auf Nachfrage mit. Er verweist auf die aktuellen Restriktionen für Veranstaltungen in Bayern, deren Ende noch nicht in Sicht ist.

Vor diesem Hintergrund wurde laut Bertram 2021 kein neuer Termin für die Schau angesetzt: "Erstens benötigen wir einen Vorlauf von circa einem Jahr zwischen Beginn der Planung und Veranstaltung", lässt er wissen. "Zweitens liegen die Prioritäten des Gewerbes und Handels nach einem Ende des Lockdowns sicher erst einmal woanders."

Eigentlich sollte die Gewerbeschau Babenhausen schon 2020 stattfinden

Wie berichtet, sollte die Babenhauser Gewerbeschau - getreu dem fünfjährigen Turnus - ursprünglich im Sommer 2020 stattfinden. Potenzielle Aussteller aus Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Handel hatten sich bereits getroffen. Dann setzte die Pandemie ein, und die erstmals als eine Art Straßenfest geplante Veranstaltung im Gewerbegebiet am Schöneggweg wurde abgesagt. Die Vorbereitung sollen aber nicht umsonst gewesen sein, wie es danach vonseiten der Gewerberegion hieß: Die Pläne und bisherigen Abstimmungen würden als Grundlage für eine kommende Schau dienen.

Eine weitere Veranstaltung der Gewerberegion, auf welche die Menschen aus Babenhausen und dem Umkreis erneut verzichten müssen, ist der Frühjahrsmarkt. Er steht normalerweise traditionell am Palmsonntag im Kalender. (stz)

