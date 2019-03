vor 31 Min.

Gewerbeschau in Babenhausen soll sich wandeln

Die Leistungsschau in Babenhausen findet alle fünf Jahre statt. Das Bild ist 2015 entstanden. Im kommenden Jahr könnte die Veranstaltung ein neues Konzept haben.

Auf den Vorstand der Gewerberegion Babenhausen wartet viel Arbeit. Der Vorsitzende kündigt ein neues Konzept für die Leistungsschau an, die 2020 stattfinden soll. Was den Verein außerdem beschäftigt.

Von Fritz Settele

Die größte Aufgabe, die die Gewerberegion Babenhausen in der kommenden Zeit zu meistern hat, betrifft die Leistungsschau 2020. Vorsitzender Kay-Uwe Bertram kündigte ein neues Konzept an. Eine „reine Messeveranstaltung“ hält er für „nicht mehr zeitgemäß“. Vielmehr stellt er sich eine Art „lebendiges Straßenfest an einem Tag der offenen Tür“ vor. Damit sollen die Gewerbetreibenden aktiv Werbung für den Ausbildungs- und Arbeitsstandort Babenhausen machen können.

Weiterhin habe die Gewerberegion, so Bertram, die „gemeinsame Gestaltung unserer Zukunft und die Fortführung unserer Tradition“ als oberste Vereinsziele im Blick. Dazu gehöre nicht zuletzt die Weiterführung des Frühjahrs-, Gallus- und Weihnachtsmarkts, die nach seinen Worten auf großes Besucherinteresse stoßen. Beim Gallusmarkt beispielsweise fanden rund 8000 Besucher den Weg in die Marktgemeinde. Heuer erlebt dieser seine 26. Auflage (lesen Sie dazu: Wie der Gallusmarkt zum Kassenschlager wurde ). Großes Interesse habe auch die Kauf- und Kulturnacht mit Licht- und Feuershow erregt. Diese Märkte leisten laut Bertram nicht nur einen Beitrag zum Gemeinschaftsleben. Sie wirkten auch als „Garant für wiederkehrende Besuche, die die Neugier bei den Besuchern wecken“ – vor allem bei denjenigen, die Babenhausen ansonsten nur von der Autobahnbeschilderung oder aus Straßenkarten kennen.

Sie lenken die Geschicke der Gewerberegion Babenhausen (von links): Armin Rothdach, Kay-Uwe Bertram, Waltraud Liedel und Daniel Ehrmann. Bild: Fritz Settele

Zukünftig entfalle bei den großen Märkten jedoch der Antik- und Trödelmarkt. Grund sei ein Mangel an entsprechenden Organisatoren. An eine Verlegung des Weihnachtsmarktes auf das Areal des Fuggerschlosses werde zumindest vorerst nicht gedacht. Die kunstgewerblichen und kulinarischen Angebote passten ins Umfeld des historischen Rössle-Gebäudes.

Das Bonusprogramm „Primapunkte“ wird laut Vorsitzendem nach einer Aktualisierung gut angenommen. Damit werde auch ein „attraktives Umfeld für Existenzgründer geschaffen“. Allerdings könnte die Zahl der teilnehmenden Geschäfte noch gesteigert werden.

Durch den Wochenmarkt und einige Geschäftsveränderungen entwickele sich aus Bertrams Sicht der Bereich Auf der Wies zu „einer lebendigen Einkaufsstraße“. Dazu gehöre jedoch auch, dass die Marktgemeinde die Stellplatzordnung überdenkt und den Gegebenheiten innerorts noch mehr Rechnung trägt.

Nachdem die Internetplattform „Babenhausen bewegt“ abgeschaltet wurde, befindet sich nun eine neue Internetpräsentation im Aufbau. Grundlage hierfür sei eine finanzielle Zusage von öffentlicher Seite gewesen. Ein neues Gewand soll auch die Website des Vereins erhalten, deren Präsentation ursprünglich im Herbst vorgesehen war. Bertram geht davon aus, dass die Seite demnächst online geht. Zudem wurde ihm zufolge der Ausbau des digitalen „Marktanmeldungsportals“ vorangetrieben.

Auch weiche Standortfaktoren zählen

Besonders freute sich der Vorsitzende darüber, dass einige Anregungen, die Gewerbetreibende bei Runden Tischen zum Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ vorgetragen hatten, von der Kommunalpolitik aufgegriffen werden. Dazu zählte er die Ladestation für E-Bikes, aber auch die Forderung nach Barrierefreiheit und einer öffentlichen Toilette in der Ortsmitte. Zudem gelte es, sich noch stärker auf den touristischen Markt und eine Steigerung der Attraktivität des Standorts Babenhausen zu konzentrieren.

In diesem Zusammenhang wies Bertram darauf hin, dass die „Ressource Arbeitskraft ein rares Gut“ sei. Um neue Arbeitskräfte an die Marktgemeinde binden zu können, seien nicht nur Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten entscheidend, sondern auch weiche Faktoren wie die Kinderbetreuung, schulische Einrichtungen, das vorhandene Geschäfts- und Warenangebot sowie Freizeitmöglichkeiten und kulturelle Aktivitäten. Für die Ortsentwicklung forderte er eine noch intensivere Zusammenarbeit von Gewerberegion und Marktgemeinde.

Armin Rothdach berichtete anschließend über die finanziellen Verhältnisse des Vereins. Dabei stellte er fest, dass die Rücklagen durch zahlreiche Aktionen zwar etwas geschrumpft sind, aber die Gewerberegion samt „Prima“ noch ein finanzielles Polster aufweise. Nach den turnusgemäß anstehenden Wahlen ging Bürgermeister Otto Göppel auf die wirtschaftliche Lage des Marktes ein und äußerte sich zu Anregungen der Gewerberegion.

